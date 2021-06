Fissati i funerali di Sabrina Beccalli, venerdì l'ultimo saluto

Venerdì 18 giugno 2021, verranno celebrati i funerali di Sabrina Beccalli: la degna sepoltura a 10 mesi dalla sua uccisione.

Fissati i funerali di Sabrina Beccalli, venerdì prossimo l'ultimo saluto

Sabrina Beccalli, avrà finalmente una degna sepoltura. A 10 mesi dalla sua tragica morte, sono stati fissati i funerali. L'ultimo saluto alla 39enne cremasca sarà venerdì 18 giugno 2021, alle 15.30, nella chiesa di San Bernardino a Crema. Ciò che resta del corpo della donna, in quanto in parte gettato in discarica perchè scambiato da due veterinari per la carcassa di un cane, arriverà a Crema alle 10 dall’Istituto di Medicina Legale di Milano.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo carbonizzato della donna era stato ritrovato nella campagne di Vergonzana all'interno della sua Fiat Panda, nella notte di Ferragosto del 2020. Dell'omicidio di Sabrina è accusato l'amico Alessandro Pasini, 45 anni. L'uomo si trova in carcere con l'accusa di omicidio volontario ma anche distruzione di cadavere e crollo di costruzioni.

Indagini chiuse

Le indagini sul caso, nel frattempo, sono state chiuse dalla Procura di Cremona. Anche se il giallo sulla sua uccisione resta. Secondo la versione di Pasini, che ha ammesso di aver bruciato il cadavere della donna, ma non di averla uccisa, la 39enne sarebbe morta per una overdose, mentre per la Procura Pasini l'avrebbe uccisa a seguito di un'avance respinta.