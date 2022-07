Cosa fare a Cremona e provincia: gli eventi del weekend (30 - 31 luglio 2022)

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Cremona e provincia: i nostri consigli per sabato 30 e domenica 31 luglio 2022.

Cosa fare a Cremona: gli eventi del weekend (30-31 luglio 2022)

CREMONA. Arci Festa

Dal 29 luglio all'8 agosto 2022 - Parco Didattico Scout

11 giorni di Arci Festa, il tema della 27ª edizione è Immagina. Tra gli ospiti, Andrea Costa, Annalisa Camilli, Paolo Venturi, il Presidente di Arci Nazionale Daniele Lorenzi e i Sindaci di Cremona e Crema Gianluca Galimberti e Fabio Bergamaschi; ogni sera incontri, presentazioni di libri e graphic novel, concerti e buona cucina.

Venerdì 29 luglio, alle ore 21:00, il titolo dell’incontro inaugurale cita gli stessi versi di Lucio Dalla che appaiono sulla nuova maglietta realizzata da Arci Cremona: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Protagonisti saranno Daniele Lorenzi, Presidente nazionale di Arci; Walter Massa, Presidente di Arci Liguria e responsabile organizzazione e rapporti con il territorio di Arci nazionale; i Sindaci di Cremona e Crema Gianluca Galimberti e Fabio Bergamaschi. Modera la Presidente di Arci Cremona, Claudia Noci. Alle 22:00, concerto con gli Smile (in apertura, Amalia Bloom). A seguire, dj set punk rock con Pogo.

Sabato 30 luglio, alle 21:00, la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli e Mauro Sabbadini, Presidente di Arci Varese, interverranno nell’incontro dal titolo Le parole sono importanti. Alle 22:00, concerto rock con i Cara Calma. Seguirà dj set electro e techno con Nky e Ice B. Piatto del giorno: costine.

Domenica 31 luglio, alle ore 20:15, per l’incontro di fumetto con Arcicomics si presenterà 11 luglio 1982, graphic novel di Paolo Castaldi. Alle 21:00, Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare è il titolo del libro che uno dei due autori, Paolo Venturi, presenterà con Massimo Cortesi, Presidente di Arci Lombardia. Moderano Sara Signorini, consulente di orientamento professionale Mestieri Lombardia, e Stefano Carlino, ricercatore AICCON e attivista sociale. Alle 22:00, concerto con il duo Aquarama, seguito dal dj set hip hop di Soul Solgia.

CREMONA. San Michele... al buio

Sabato 30 luglio 2022

Angoli nascosti, frammenti sottratti all’oblio del tempo, stratificazioni di storie, di cose e persone in una delle chiese più antiche della città. Dai miti da sfatare (Teodolinda in primis) alle ultime scoperte, illuminando, mattone per mattone, uno degli edifici sacri più noti ma anche più complessi e affascinanti della diocesi, che restituisce al visitatore, dietro le aggiunte dei secoli, la sua originaria anima medievale.

È consigliato portare una torcia! 10€ (8 € tesserati CrArT), su prenotazione info@crart.it o 338 8071208.

CREMONA. Cremona Summer Festival

Fino al 30 luglio 2022

Dal 7 luglio al 30 luglio a Cremona si terrà la dodicesima edizione del Cremona Summer Festival, un festival estivo che funge da contenitore per attività didattiche connesse alla liuteria e alla musica, con un programma ricco di concorsi, masterclass e concerti. Studenti, accompagnatori e insegnanti di strumenti ad arco, di pianoforte e di strumenti a fiato, arriveranno in città per suonare nella terra di Stradivari, provenienti da numerose nazioni del mondo. I concerti della rassegna sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma:

Giovedì 28 Luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Sala Maffei, Camera di Commercio di Cremona

19.00 Concerto studenti

CASALMAGGIORE INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

Auditorium Arvedi, Museo del Violin, Cremona

21.00 Concerto del Festival

Venerdì 29 Luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Sala Maffei, Camera di Commercio di Cremona

19.00 Concerto studenti

21.00 Concerto studenti

Sabato 30 Luglio

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

Sala Maffei, Camera di Commercio di Cremona

14.00 Ensemble pianoforte

16.00 Ensemble pianoforte

18.30 Cerimonia di chiusura

Cortile Federico II, Cremona

21.00 Concerto di chiusura “Serenata orchestrale”

CREMONA. Una turris in Cremona... di sera

Ritornano le aperture serali straordinarie del Torrazzo a cura di CrArT, Consorzio InCremona, Pro Cremona, Museo Verticale del Torrazzo. Il Torrazzo, simbolo della città di Cremona, è un edificio a suo modo ancora avvolto dal mistero. Poco si sa delle sue origini e della sua funzione originaria, una certezza è che la sua struttura attraversa i decenni e che questi sono visibili nelle linee e nelle forme dell'architettura. Insieme si andrà anche a scoprire come leggere il grande quadrante dell'orologio astronomico il cui meccanismo è in funzione dal 1583. Le visite sono attive nelle date: 23, 24, 30 giugno/1, 15*, 22, 29 luglio. Partenze alle: 20.30, 21.15, 22.00. Quota di partecipazione (visita guidata + ingresso al Torrazzo) 15,00€ (10,00€ 6 - 13 anni - 0€ dai 0-5 anni ). E' richiesta la prenotazione a: info@crart.it o 3388071208

CREMONA. Il suono di Stradivari - Audizioni con strumenti della collezione del MdV

Sabato 30 e domenica 31 luglio 2022 - Ore 12 - Museo del Violino

Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

Le audizioni del mese di luglio:

30/07 12:00 Sara Zeneli

31/07 12:00 Sara Zeneli

Audizioni del mese di agosto:

07/08 12:00 Aurelia Macovei

14/08 12:00 Aurelia Macovei

21/08 12:00 Aurelia Macovei

28/08 12:00 Aurelia Macovei

Il programma potrebbe subire variazioni: Biglietto Euro 8,00. Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it

CREMONA. Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itra: PROROGATA FINO AL 21 AGOSTO

Dal 9 aprile al 21 agosto 2022 - Museo Ala Ponzone

Obiettivo dell’originale esposizione è mettere in luce gli anni passati da Sofonisba a Paternò, prendendo il via da un’opera certa di quel momento, la pala della Madonna dell’Itria oggi patrimonio della chiesa dell’Annunciata di Paternò.

Nel dipinto, di dimensioni considerevoli, l’artista cremonese riassume e aggiorna le trasformazioni iconografiche della Madonna Ogiditria, modello trasmesso dal mondo bizantino e presto recepito nelle Isole e nelle regioni meridionali italiane al seguito delle comunità greche e albanesi giunte dai Balcani. La popolare iconografia che inizialmente propone la Madonna a mezzo busto con in braccio il Bambino Gesù seduto in atto benedicente e che la Vergine indica con la mano destra (da qui l’origine dell’epiteto) si trasforma a partire dal XVI secolo nella complessa figurazione in cui la Vergine sovrasta una cassa lignea portata a spalla da due monaci basiliani (i “calogeri”). Essi fanno riferimento alle leggende relative al trafugamento e alla messa in sicurezza, entro una cassa, della miracolosa icona che si voleva dipinta dallo stesso san Luca e che a lungo era stata considerata una protettrice dagli abitanti di Costantinopoli, prima della definitiva catastrofe del 1453. Per sottrarla alla furia distruttiva degli Ottomani i monaci che l’avevano in custodia l’avrebbero affidata ai flutti e così sarebbe giunta sui lidi occidentali. Il culto riservato alla Madonna d’Itria raggiunse pertanto grandissima popolarità, e nel corso del XVI secolo chiese a lei dedicate sorsero ovunque in Sicilia e la Madonna dell’Itria venne proclamata Patrona dell’isola.

ORARIO DI APERTURA: dal martedì alla domenica ore 10-17. Dal 12 luglio gli orari di visita saranno i seguenti: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 14, il sabato e la domenica dalle 10 alle 17 (chiuso il lunedì). PREZZO DEL BIGLIETTO: 10 € intero, 8€ ridotto.

LEGGI ANCHE: Prorogata sino al 21 agosto la mostra Sofonisba Anguissola e la Madonna dell'Itria

CREMONA. Visite guidate al Museo Archeologico

Fino al 31 dicembre 2022

Sono aperte tutti i fine settimana le visite guidate al Museo Archeologico. Le guide saranno a vostra disposizione per guidarvi tra i reperti esposti in museo. Gli orari: Sabato ore 15.30; Domenica e festivi ore 10.30 e 11.30. Costo 1 € oltre al biglietto d’ingresso (3 €). È gradita la prenotazione al numero 0372 407775

CREMONA. Cremona 2020

Fino al 31 dicembre 2022 - Museo di Storia Naturale, Via Dati Ugolani, 4

Da un'idea di Giuliano Regis nasce questa raccolta di fotografie della città, curata dal Gruppo Adafa di Cremona. La nostra città ripresa giorno per giorno nella sua normalità, in un anno in cui la nostra quotidianità, invece, è cambiata pesantemente. Un anno di Covid, un anno di Cremona ripreso giorno per giorno dallo sguardo dei fotografi coinvolti nel progetto. La mostra resterà visibile ad ingresso libero e gratuito.