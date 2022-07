Al Parco Didattico Scout torna Arci Festa: musica, incontri e buona cucina

Cremona, torna Arci Festa: dal 29 luglio all’8 agosto al Parco Didattico Scout. Tema della 27ª edizione è Immagina. Tra gli ospiti, Andrea Costa, Annalisa Camilli, Paolo Venturi, il Presidente di Arci Nazionale Daniele Lorenzi e i Sindaci di Cremona e Crema Gianluca Galimberti e Fabio Bergamaschi; ogni sera incontri, presentazioni di libri e graphic novel, concerti e buona cucina

Al Parco Didattico Scout torna Arci Festa

Ragazze e ragazzi, donne e uomini: più di cento persone, volontarie di Arci Cremona, sono coinvolte nell’organizzazione dell’Arci Festa, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Il tema della 27ª edizione è Immagina: si pone l’attenzione sui concetti di pace, sostenibilità e accessibilità.

Arci Festa si è sempre caratterizzata per l’attenzione alla partecipazione civile e al rispetto dell’ambiente, anche attraverso i temi affrontati negli incontri serali, sempre molto partecipati; l’organizzazione stessa della festa si configura come una vera e propria produzione corale, che coinvolge i volontari e le volontarie nella scelta dei temi, delle proposte culturali, delle scelte organizzative mirate alla sostenibilità ambientale. Si conferma anche quest’anno la scelta dell’utilizzo di stoviglie in Mater-Bi, nonché la presenza di fornitori biologici e a chilometro zero grazie alla collaborazione con Filiera Corta Solidale, con Libera Terra e con La Magiostra.

11 sere di musica, incontri e buona cucina

Come nelle ultime tre edizioni, Arci Festa è nel verdissimo Parco Didattico Scout di Via Lungo Po Europa, poco oltre il Parco delle ex-Colonie Padane: musica, incontri e buona cucina per 11 sere, dal 29 luglio all’8 agosto. La festa sarà aperta tutti i giorni dalle 19:00 alle 01:00.

In libreria sarà presente una mostra-vendita di selezioni librarie curate da Arci in collaborazione con Timpetill, partner ormai storico, Amici di Emmaus e con la new entry Libraccio di Cremona; e ancora spazio alle Associazioni, tra banchetti e stand dell’associazionismo e del volontariato, nonché una mostra-vendita di prodotti handmade e l’allestimento della mostra grafica La nostra musica urla ancora. Materiali del Gruppo Janggos da Porta Mosa a Cremona Rock, 1984-1992, progetto che vede Arci Cremona tra i numerosi partner.

Come sempre, sono attivi il servizio cucina (nostrana, vegetariana, biologica), la pizzeria e il bar (vini, birre, cocktail e gelati). In diverse serate, alle ore 20:15, spazio al fumetto: il Circolo Arcicomics propone incontri con l’autore, condotti da Massimo Galletti e Paolo Oradini.

Arci Festa 2022 è dedicata alla memoria di Andrea Azzoni, di Cuni Bevande, prematuramente scomparso lo scorso giugno dopo una lunga malattia.

Il programma

Venerdì 29 luglio 2022, alle ore 21:00, il titolo dell’incontro inaugurale cita gli stessi versi di Lucio Dalla che appaiono sulla nuova maglietta realizzata da Arci Cremona: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Protagonisti saranno Daniele Lorenzi, Presidente nazionale di Arci; Walter Massa, Presidente di Arci Liguria e responsabile organizzazione e rapporti con il territorio di Arci nazionale; i Sindaci di Cremona e Crema Gianluca Galimberti e Fabio Bergamaschi. Modera la Presidente di Arci Cremona, Claudia Noci. Alle 22:00, concerto con gli Smile (in apertura, Amalia Bloom). A seguire, dj set punk rock con Pogo.

Sabato 30 luglio 2022, alle 21:00, la giornalista di Internazionale Annalisa Camilli e Mauro Sabbadini, Presidente di Arci Varese, interverranno nell’incontro dal titolo Le parole sono importanti. Alle 22:00, concerto rock con i Cara Calma. Seguirà dj set electro e techno con Nky e Ice B. Piatto del giorno: costine.

Domenica 31 luglio 2022, alle ore 20:15, per l’incontro di fumetto con Arcicomics si presenterà 11 luglio 1982, graphic novel di Paolo Castaldi. Alle 21:00, Neomutualismo. Ridisegnare dal basso competitività e welfare è il titolo del libro che uno dei due autori, Paolo Venturi, presenterà con Massimo Cortesi, Presidente di Arci Lombardia. Moderano Sara Signorini, consulente di orientamento professionale Mestieri Lombardia, e Stefano Carlino, ricercatore AICCON e attivista sociale. Alle 22:00, concerto con il duo Aquarama, seguito dal dj set hip hop di Soul Solgia.

Lunedì 1 agosto 2022, alle ore 20:15, con Arcicomics si presenta Bruno il bibliotecario, graphic novel, con Noemi Pederneschi e Marco Gasparini; alle 21:00, Valentina Calderone presenterà il volume Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, di cui è coautrice, dialogando con Davide Longhi, Presidente del Consorzio Sol.Co. Cremona e Vicepresidente della Cooperativa Sociale Nazareth. Alle 22:00 sarà il momento di Arci Cover Festivalbar, grande competizione canora. Piatto del giorno: stufato d’asino.

Martedì 2 agosto 2022, ore 21:00, Andrea Costa, Presidente di Baobab Experience, e Silvia Bini, Presidente di Arci Pistoia, interverranno attorno al tema La solidarietà non è reato. Modera Celeste Grossi, di Arci Como e Consigliera nazionale Arci. Musica dalle ore 22:00 con l’avant pop di Clio And Maurice (in apertura, Rossana De Pace). Piatto del giorno: guancialini in umido con polenta.

Mercoledì 3 agosto 2022, alle 20:15, Arcicomics presenta Il mio nome è un acronimo, graphic novel, alla presenza dell’autore Mauro Ferrari. Alle 21:00 si parlerà di Lavoro e cambiamento. Riflessione tra innovazione, inclusione e nuovi valori con Lucio Moioli, Presidente di Mestieri Lombardia, e Giusi Biaggi, Presidente del Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Mattarelli. Moderano Sara Signorini, consulente di orientamento professionale Mestieri Lombardia, e Alessio Maganuco, Presidente del Circolo Arci Ombriano. Alle ore 22:00 Amaji in concerto, quartetto tra acustica ed elettronica. Piatto del giorno: torta fritta.

Giovedì 4 agosto 2022, alle 20:15, Arcicomics incontra gli autori cremonesi Matteo Pigoli e Riccardo Ronchi. Alle 21:00, con l’intervento dal titolo Over The Rainbow, Chiara Luccarini, del Comitato Cremona Pride, e Lorenzo Lupoli, Presidente di Arcigay Cremona La Rocca, faranno il punto con Aurora Diotti di Arci Cremona su riflessioni, pensieri e idee per il futuro dopo il primo Cremona Pride dello scorso 4 giugno. Alle ore 22:00, canzone d’autore con Vieri Cervelli Montel (in apertura, Alice Sacchi). Il dj set che seguirà sarà pop e dance con Anita. Piatto del giorno: spiedo bresciano.

Venerdì 5 agosto 2022, alle ore 20:15, per Arcicomics, l’autrice Liuba Gabriele presenterà il suo graphic novel Virginia Woolf. Il titolo dell’incontro delle 21:00 è Hackerare la divulgazione e vedrà ospiti i musicisti Zona MC e Kenobit. Modera Mirco Assandri. Zona MC sarà poi sul palco alle 22:00 per il suo concerto rap, con in apertura Casual & Ice B e Eater. Particolare il dj set conclusivo con la musica chiptune di Kenobit. Piatto del giorno: asado.

Sabato 6 agosto 2022, alle 20:15, l’appuntamento di Arcicomics è con Masticando km di rumore, graphic novel che l’autore Massimo Giacon presenterà dialogando con Carmine Caletti. Alle 21:00, lo storico Davide Conti, consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica, presenta il suo volume Sull’uso pubblico della storia, assieme a Gian Carlo Corada, Presidente di ANPI Cremona. Modera Sofia Malaggi, dirigente di ANPI Cremona. Come sempre, live alle ore 22:00 con I Boschi Bruciano (in apertura, Maciste) e after dj set di Demogroove, tra electro e drum’n’bass. In cucina saranno protagonisti i sapori etnici con il piatto dal mondo.

Domenica 7 agosto 2022, alle 20:15, con Arcicomics si presentano due riviste: (Quasi) - La rivista che non legge nessunə e SnIF - Studying’n’Investigating Fumetti. Ospiti dell’incontro, Paolo Interdonato, Carlotta Vacchelli e Maya Quaianni. Alle ore 21:00, l’incontro dal titolo Vogliamo poter raccontare il mondo vedrà protagonista Alessandro Sahebi, giornalista, in dialogo con Mariavittoria Casali, di Arci Cremona. Alle ore 22:00, spazio alla musica con il concerto della band CousCous A Colazione. Seguirà il dj set alternative rock di Bzk e Gio PT. Piatto del giorno: hamburger.

Lunedì 8 agosto 2022, alle 20:15, si presentano ben tre graphic novel: C’è una casa nel bosco… di Valeria Peri, Quando smetterai di correre di Stefano Tedeschi e I corpi di Francesco Pelosi. Autrice e autori saranno presenti all’incontro. Alle ore 21:00 si parla di Gender equality nell’industria musicale italiana: l’incontro è con Sara Colantonio e Gaianè Kevorkian. Alle ore 22:00 è in programma Canta indie. Canta male. Una cantata in compagnia, ma anche uno spettacolo. Chiudono l’ultima giornata di Arci Festa 2022 i feminist anthems del dj set Le Ragazze Vogliono Pogare. Piatto del giorno: hot dog vegetariano.

Il programma dettagliato e aggiornato è consultabile sui social network di Arci Cremona e sull’evento Facebook dedicato. Per contatti è possibile scrivere a cremona@arci.it.