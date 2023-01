Cosa fare a Cremona e provincia: gli eventi del weekend (28 - 29 gennaio 2023)

Gli appuntamenti imperdibili per il prossimo fine settimana a Cremona e provincia: i nostri consigli per sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023.

Cosa fare a Cremona: gli eventi del weekend (28-29 gennaio 2023)

CREMONA. Lo Stradivari Tyrrell

Dal 28 gennaio al 5 febbraio 2023 - Museo del Violino

Le collezioni del Museo del Violino si arricchiscono di un nuovo, straordinario capolavoro. Sarà, infatti, possibile ammirare il violino Tyrrell 1717 di Antonio Stradivari. Le eccelse qualità di costruzione e l’ottimo stato di conservazione portarono gli Hill, noti esperti di liuteria, a definire lo strumento, oggi appartenente a una collezione privata ed esposto grazie a J&A Beare e in collaborazione con J&A Beare Scientific Research Department, “uno dei migliori esempi del lavoro del Maestro”. Non a caso è stato più volte affiancato al celebre Le Messie, evidenziando tratti di affinità in numerosi dettagli costruttivi oltre che nell’evidente e diffusa presenza di vernice originale. Info: www.museodelviolino.org

CREMONA. L’opera come promessa

Dal 28 gennaio al 25 febbraio 2023 - Galleria D'Arte Il Triangolo, vicolo Stella 14

Mostra di William Xerra, a cura di Sara Fontana, realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona. Artista poliedrico e sperimentatore instancabile, William Xerra (Firenze, 1937) ha esplorato le infinite possibilità dell’arte attraverso lo sconfinamento tra le discipline e la contaminazione tra tecniche e linguaggi. Dopo l’esordio come pittore negli anni Cinquanta nel solco di Morandi e Sironi, egli si avvicina alle ricerche informali e new dada, ammiccando quindi alle indagini concettuali. Le prime relazioni decisive sono però con i poeti, in particolare con protagonisti della Poesia Visiva come Emilio Villa e Corrado Costa.

La mostra documenta parte della sua diramata ricerca e comprende un nucleo di piccole opere che testimonia la scoperta decisiva del telaio interinale, il telaio provvisorio usato dai restauratori, che diventerà un elemento ricorrente nelle opere degli anni Novanta. Orari: Da giovedì a domenica, dalle 16.30 alle 19.30. Info: iltriangoloartgallery.com/

CREMONA. Stelle senza un cielo

Dal 20 gennaio al 4 febbraio 2023 - Palazzo Duemiglia

S’intitola “Stelle senza un cielo” la mostra itinerante dello Yad Vashem, il centro della Memoria di Gerusalemme, allestita dal 20 gennaio fino al 4 febbraio, nelle sale di Palazzo Duemiglia.

«L’esposizione – spiega il curatore Simone Fappanni - è dedicata ai bambini che hanno dovuto affrontare l’Olocausto tra sofferenze, fisiche e psicologiche, tremende. Pochi di essi sono sopravvissuti, spesso grazie all’altruismo di persone coraggiose che hanno messo a repentaglio la loro vita, eroi silenziosi che la storia spesso non ricorda. Molti, invece, sono stati trucidati o sono morti di stenti. L’esposizione si compone di pannelli che parlano di un’infanzia negata dove tutto è stato stravolto e messo in discussione».

CREMONA. Guglielmo Aschieri Emilio, opere dal 1190 al 2011

Dal 20 gennaio al 17 marzo 2023 - Galleria d'arte Mangano, via Grado 6

La galleria Mangano Arte sceglie le monumentali lamiere di Guglielmo Aschieri Emilio, per inaugurare la nuova sede di via Grado a Cremona. Un ritorno alle origini per l’artista milanese d’adozione, nato a Sesto Cremonese nel 1955. La mostra raccoglie una accurata selezione di opere, appartenenti al periodo più prolifico e più amato dai collezionisti, partendo dagli anni Novanta, quando Aschieri entra ufficialmente nel mercato dell’arte internazionale.

La mostra resterà aperta con i seguenti orari: martedì - sabato, ore 15 - 19 - su appuntamento.

CREMONA. Exodus

Fino al 17 febbraio 2023 - Museo Diocesano

Mostra fotografica di Nicolò Filippo Rosso. In America Latina, la mancanza di opportunità lavorative e di accesso all'istruzione, la corruzione della politica e l'impunità, persistono da generazioni, alimentando un circolo vizioso di violenza e migrazioni, al tempo stesso sintomo e causa dell’esistenza di società disgregate.

Per quattro anni il fotografo ha percorso le rotte migratorie documentando il viaggio di rifugiati e migranti dal Venezuela alla Colombia e dall'America centrale al Messico e agli Stati Uniti. Raccontando le storie di bambini, adolescenti, donne incinte o che stavano allattando, provenienti da diversi Paesi, ha avuto modo di vedere come le innumerevoli storie di perdita si fondessero in un'unica narrazione attraverso gli occhi dei migranti più vulnerabili: quelli che nascono, crescono e muoiono in movimento. Questo lavoro documenta il viaggio dei migranti tenendo presente le differenti ragioni che spingono le popolazioni a emigrare, con la consapevolezza che la mobilità umana è ciò che definisce le società di questo continente. Orari: 10.00-13.00 e 14.30-18.00

CREMONA. Giuseppe Mainardi

Fino al 29 gennaio 2023 - Museo Civico Ala Ponzone

Il Museo Civico Ala Ponzone, in occasione della donazione ricevuta, ha voluto allestire uno spazio espositivo con le opere donate, che potesse però offrire nel contempo un ritratto della figura di Giuseppe Mainardi non solo come collezionista ma anche come educatore e filologo.

CREMONA. Liutai italiani del Novecento

Dal 22 settembre 2022 al 26 febbraio 2023 - Museo del Violino

Una mostra che racconta la rinascita della tradizione liutaria italiana attraverso gli strumenti della collezione del Museo del Violino. Il racconto è affidato a 57 strumenti che costituiscono la collezione di liuteria italiana e sono frutto di numerose donazioni che si sono susseguite dal 1932 al 2021. Oggi sono conservati proprio al Museo del Violino.

Si tratta per la maggior parte di violini ma anche di viole, violoncelli e la via di mezzo tra questi due, il violetto (brevettato dal cremonese Luigi Digiuni nel 1922). Unico strumento ospite dell’esposizione è il violino proveniente dal Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera donato nel 1934 a Gabriele D’Annunzio da Gaetano Sgarabotto, liutaio di Parma.

LEGGI ANCHE: Al Museo del Violino una mostra per raccontare i liutai italiani del Novecento

CREMONA. L'Innocente

Venerdì 27 ore 21, Sabato 28 ore 21, domenica 29 gennaio 2023 Ore 17-21 - CinemaFilo, P.za dei Filodrammatici

Regia di Louis Garrel.

Un film con Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel, Jean-Claude Pautot.

Commedia - Francia, 2022, durata 99 minuti.

In quel di Lione, Abel lavora come guida in un acquario e non si è ancora ripreso dalla prematura scomparsa della moglie. Anche la madre Sylvie gli dà pensiero, visto che continua a sposare detenuti in serie. L'ultimo della lista è l'ex-rapinatore Michel, il quale appena uscito di prigione apre un negozio di fiori assieme a Sylvie. Abel però è convinto che ci sia sotto qualcosa di losco. Preoccupato per la madre, si mette a pedinarlo coinvolgendo un'amica, Clémence.

Prenotazione biglietti CLICCANDO QUI

CASALMAGGIORE. Sguardi sulla storia. Angelo Cozzi Fotografo Dal 28 gennaio al 26 febbraio 2023 - Museo Diotti Al fotografo e fotoreporter milanese Angelo Cozzi (Milano,1934) si deve la documentazione di alcuni dei più significativi eventi storici internazionali del secondo Novecento. Dal Vietnam alla Guerra dei Sei Giorni, dalla Praga di Jan Palach alla Cuba di Fidel Castro, dalla Rivoluzione islamica di Khomeyni alla Missione Apollo 11: questi sono alcuni dei temi presenti nella mostra in programma al Museo Diotti di Casalmaggiore dal 28 gennaio al 26 febbraio 2023. A curarla è Luigi Briselli, anch'egli fotografo, amico di Cozzi da decenni, suo collaboratore in alcune campagne fotografiche e profondo conoscitore di ogni aspetto della sua sterminata produzione che va dagli anni Cinquanta agli anni Ottanta. Info: www.museodiotti.it CREMA. Mostra: #TUTTETESTE #ALLHEADS