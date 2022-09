Cosa fare a Cremona e provincia: gli eventi del weekend (1 - 2 ottobre 2022)

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Cremona e provincia: i nostri consigli per sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022.

Cosa fare a Cremona: gli eventi del weekend (1-2 ottobre 2022)

CREMONA. Cremona Olistica

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 - Dalle ore 9 alle 19 - Colonie Padane

L’appuntamento con il Benessere è presso le Colonie Padane di Cremona. L’ingresso è gratuito e adatto a tutte le età. Circa 40 operatori olistici, in collaborazione tra di loro e con diverse realtà territoriali. Un’opportunità imperdibile: per conoscere nuove discipline utili a sostenere il benessere psico-fisico, a contrastare gli effetti a lungo termine della pandemia e a vivere più serenamente i momenti di incertezza; per sperimentare sulla propria pelle strumenti pratici e accessibili, collaudati ed efficaci, complementari e integrativi, cogliendone i benefici e facendone tesoro.

CREMONA. Un'opera al mese

Domenica 2 ottobre 2022 - Ore 16.15

Approfondimenti guidati su alcuni tesori dell’arte di Cremona. Gli itinerari partono da Cremona Infopoint in piazza del Comune dove è possibile anche ritirare i programmi completi con i costi e gli orari delle varie proposte. Sconti e agevolazioni per i possessori della welcome card. Le prenotazioni sono possibili anche tramite il sito https://shop.targetturismo.com

Il calendario:

Domenica 2 ottobre ore 16.15 – Il complesso monastico di S. Lorenzo tra passato e presente;

– Il complesso monastico di S. Lorenzo tra passato e presente; Domenica 6 novembre ore 15.00 – La Gloria di S. Omobono: l’impeto del barocco nella cupola del Borroni;

– La Gloria di S. Omobono: l’impeto del barocco nella cupola del Borroni; Domenica 4 dicembre ore 15.00 – Il Riposo nella fuga in Egitto del Genovesino nella chiesa di S. Imerio.

CREMONA. Campionato di Caciotavolo

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 -CremonaFiere

Divisi in serie A, B, C e D, i club italiani si incontrano per giocarsi una stagione in un unico week-end. A Cremona si svolgerà il campionato di Serie D Nord e la squadra vincitrice vedrà aprirsi le porte del campionato di Serie C nazionale. La competizione è dedicata alle squadre dell’area nord Italia. Vedremo affrontarsi sui campi le selezioni di: Bulldogs Vicenza, DLF Gorizia, Pinco Devils T.S. (Godega S.Urbano-TV), SC Silvio Piola (Vercelli), Subbuteisti Carpi, Triestina, Subbuteo Team Sassari, SC Ligures (Genova).

CREMONA. TEDx Cremona

Sabato 1 ottobre 2022 - Teatro Ponchielli

A un anno di distanza dal successo della prima edizione, TEDxCremona ritorna al Teatro Ponchielli per un nuovo evento e con un nuovo tema: la complessità. Dieci speaker, performance musicali e artistiche in due ore di approfondimento su cultura, scienza, società e attualità all’insegna della passione per le idee che vale la pena di condividere. Presenta Giulia Blasi, Introduzione di Enrico Cerni.

CREMONA. S3T Project ( Street Project)

Sabato 1 ottobre 2022 - dalle 14 alle ore 22 - Campetto Rosso del Quartiere Cambonino

S3T Project (Street Project) è un progetto che attraverso la cultura hip hop e gli sport di strada promuove idee, identità, forme di scambio e coesione intergenerazionale ed interculturale. Sono passati 4 anni dall’ultima edizione che ha visto nel 2017 la partecipazione di molti giovani provenienti da tutta la Lombardia, e che ha rappresentato e rappresenterà un utile strumento di valorizzazione degli spazi del quartiere 4 Cambonino e di contrasto al suo isolamento.

Il pomeriggio si aprirà con contest di hip hop, rap e graffiti: in contemporanea gli avventori potranno provare sport come parkour con l’associazione Line Breakers e Skateboarding con Arzen ASD. La serata culminerà con il live show dell’artista rap Leslie, una delle promesse più interessanti nel nuovo panorama hip hop italiano. Ospiti della giornata saranno figure della scena hip hop e rap nazionale. I contest sono aperti a tutta la cittadinanza, gli interessati potranno iscriversi direttamente in loco o pre-iscriversi tramite un formulario reperibile sulle pagine social facebook e instagram di S3T PROJECT.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

CREMONA. La Carne e l'Anima

Dall'1 al 29 ottobre 2022 - Galleria Il Triangolo

Una mostra di Gabriele Colletto. Il titolo dell’esposizione, attinto dalla letteratura e dalla cinematografia, mette immediatamente a fuoco i motivi conduttori di un percorso artistico che, sperimentando e snodandosi nel tempo attraverso soggetti e tecniche diversi, sempre si muove entro lo spazio dall’umano sentire, a partire dal ritratto, al quale Colletto si dedica nella sua prima fase artistica (2007-2013). Seducenti ritratti iperrealisti che il punto di vista ravvicinato carica di intensità espressiva e attrattiva, complici anche i giochi di ombre, gli scorci inediti ed il cromatismo vivido.

LEGGI ANCHE: "La Carne e l'Anima" alla Galleria Il Triangolo una mostra di Gabriele Colletto

CREMONA. Carmina Burrata

Dal 24 settembre 2022 al 10 gennaio 2023

San Carlo Cremona è felice di annunciare Robert Janitz con “Carmina Burrata”, quarta mostra del progetto San Carlo ospitata all’interno della chiesa seicentesca sconsacrata di San Carlo in Via Bissolati 33 a Cremona. La mostra personale di Robert Janitz sarà aperta al pubblico dal 24 settembre 2022 al 10 gennaio 2023.

Per il primo anno del progetto San Carlo Cremona (settembre 2021 - settembre 2022), l’artista newyorkese Servane Mary ha invitato amici artisti ad esporre nello spazio cremonese. Ogni mostra che ha fatto parte di questo programma è stata una presentazione personale site-specific del lavoro di un artista, caratterizzato da media differenti. La serie ha avuto inizio con la pittura: Servane Mary, “Glitches”; è proseguita con la scultura: Mark Handforth, “White- Light-Whirlwind”; con la video arte e la performance: Dara Friedman, “The Tiger’s Tail”; e termina ora con la pittura di Robert Janitz in “Carmina Burrata”.

LEGGI ANCHE: Apre “Carmina Burrata” di Robert Janitz, quarta mostra del progetto San Carlo

CREMONA. Liutai italiani del Novecento

Dal 22 settembre 2022 al 26 febbraio 2023 - Museo del Violino

Una mostra che racconta la rinascita della tradizione liutaria italiana attraverso gli strumenti della collezione del Museo del Violino. Il racconto è affidato a 57 strumenti che costituiscono la collezione di liuteria italiana e sono frutto di numerose donazioni che si sono susseguite dal 1932 al 2021. Oggi sono conservati proprio al Museo del Violino.

Si tratta per la maggior parte di violini ma anche di viole, violoncelli e la via di mezzo tra questi due, il violetto (brevettato dal cremonese Luigi Digiuni nel 1922). Unico strumento ospite dell’esposizione è il violino proveniente dal Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera donato nel 1934 a Gabriele D’Annunzio da Gaetano Sgarabotto, liutaio di Parma.

LEGGI ANCHE: Al Museo del Violino una mostra per raccontare i liutai italiani del Novecento

CREMONA. Generazioni a confronto

Dal 17 settembre al 6 ottobre 2022 - Palazzo Duemiglia

Enrica Groppi è una pittrice lodigiana contemporanea che porta il nome del nonno, il maestro Enrico Groppi, artista di fama nazionale nato a Codogno nel 1911 e scomparso a Milano nel 1972, a soli sessantun anni. A questi due artisti è dedicata la nuova mostra a Palazzo Duemiglia che si apre sabato 17 settembre alle ore 17.30 con un titolo davvero suggestivo: “Generazioni a confronto”. Com’è ormai gradita consuetudine, il vernissage vedrà la presenza di tre poeti che reciteranno una scelta di loro componimenti. Si tratta di Vittorina Sarzi, Vanna Cigognini e Simone Bodini, introdotti da Vincenzo Montuori e Giorgio Denti.

CREMONA. Il suono di Stradivari - Audizioni con strumenti della collezione del MdV

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 - Ore 12 - Museo del Violino

Al Museo del Violino è possibile ascoltare i magnifici strumenti di Stradivari, Amati, Guarneri affidati ad abili solisti per attimi di indimenticabile poesia. Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

sabato 01/10 12:00 Aurelia Macovei violino Antonio Stradivari Clisbee 1669

domenica 02/10 12:00 Audizione speciale

Marco Bronzi violino Antonio Stradivari Golden Bell 1668

Simone Pedroni pianoforte

Il programma potrebbe subire variazioni: Biglietto Euro 8,00. Prenotazioni: tel. 0372 080809 oppure biglietteriamdv@teatroponchielli.it

CREMONA. Dante

Venerdì 30 settembre (Ore 21), sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 (ore 18 e 21) - CinemaFilo, P.za dei Filodrammatici

Regia di Pupi Avati. Un film con Sergio Castellitto, Alessandro Sperduti, Enrico Lo Verso, Carlotta Gamba. Cast completo Genere Biografico, - Italia, 2022, durata 94 minuti.

1350. Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di consegnare alla figlia del sommo vate dieci fiorini d'oro come "risarcimento tardivo dell'ingiustizia patita". Giovanni, grande ammiratore del poeta defunto, accoglie l'incarico come un onore, mettendosi in viaggio per ripercorrere i luoghi che Dante ha attraversato nel corso del suo esilio. Durante il cammino ripercorrerà gli episodi salienti della vita del poeta, dall'incontro con Beatrice all'amicizia con Guido Cavalcanti, dalle guerre fra Bianchi e Neri all'ingresso in politica come priore fino all'"esilio infinito". Intessuti nella trama emergono i personaggi della Divina Commedia, da Paolo e Francesca al Conte Ugolino, sottoforma di racconti raccolti da Dante lungo il suo peregrinare

CREMONA. Visite guidate al Museo Archeologico

Fino al 31 dicembre 2022

Sono aperte tutti i fine settimana le visite guidate al Museo Archeologico. Le guide saranno a vostra disposizione per guidarvi tra i reperti esposti in museo. Gli orari: Sabato ore 15.30; Domenica e festivi ore 10.30 e 11.30. Costo 1 € oltre al biglietto d’ingresso (3 €). È gradita la prenotazione al numero 0372 407775

CREMONA. Cremona 2020

Fino al 31 dicembre 2022 - Museo di Storia Naturale, Via Dati Ugolani, 4

Da un'idea di Giuliano Regis nasce questa raccolta di fotografie della città, curata dal Gruppo Adafa di Cremona. La nostra città ripresa giorno per giorno nella sua normalità, in un anno in cui la nostra quotidianità, invece, è cambiata pesantemente. Un anno di Covid, un anno di Cremona ripreso giorno per giorno dallo sguardo dei fotografi coinvolti nel progetto. La mostra resterà visibile ad ingresso libero e gratuito.