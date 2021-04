Vaccini Covid: in arrivo a Cremona e Crema 10.200 nuove dosi

Vaccini Covid: in arrivo a Cremona e Crema 14.100 nuove dosi per proseguire nella campagna vaccinale.

Arriveranno a destinazione tra oggi 2 aprile e domani 3 aprile i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Crema e Cremona di 7.500 dosi del vaccino AstraZeneca e 2.700 dosi del vaccino Moderna, in collaborazione con l’esercito italiano.

I mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini a Piacenza e proseguiranno il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere le loro destinazioni finali presso il Polo Ospedaliero Ospedale Maggiore di Crema e Cremona.

Le vaccinazioni in Lombardia

In Lombardia alla data del 31 marzo 2021 sono state somministrate 1.628.874 dosi di vaccino anti Covid. Nella tabella la suddivisione delle inoculazioni per over 80 e personale scolastico.

(Foto di copertina: immagine di archivio)