Spacciano nelle campagne, alla vista dei militari scappano: uno preso e arrestato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema bloccano un uomo che spacciava nelle campagne cremasche. Sequestrati stupefacenti, bilancino e materiale per il confezionamento. Due uomini segnalati alla Prefettura come consumatori.

Arrestato pusher 23enne

Operazione antidroga dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Crema portata a termine nel pomeriggio di venerdì 17 marzo 2023 nelle campagne tra Dovera e Monte Cremasco nel corso di un servizio mirato al contrasto alla vendita di stupefacenti con l’arresto per spaccio di droga di un cittadino straniero di 23 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Lo spaccio in campagna

Verso le 13.30 i militari, in abiti civili, si sono appostati lungo la ex SS 415 bis Paullese, tra Dovera e Monte Cremasco, dove era stata segnalata la presenza di alcune persone che, nascoste all’interno di un boschetto, spacciavano stupefacenti a ridosso delle strade interne.

Sapevano che potevano essere in tre e i militari si sono posizionati in punti idonei a vedere le cessioni di stupefacenti al fine di comunicare agli altri militari le notizie utili a bloccare gli acquirenti mentre si allontanavano dopo avere comprato la droga.

Intorno alle 14 è arrivata un’auto con alcune persone a bordo. Dopo avere accostato, uno ha aperto il finestrino e dalla boscaglia è uscito un uomo che ha effettuato un rapido scambio, poi l’auto è ripartita.

Il controllo

I militari hanno seguito il veicolo e, in zona di sicurezza, hanno fermato il mezzo. A uno degli occupanti, un uomo di 52 anni, i militari hanno trovato una dose di cocaina di 0,3 grammi e una dose di eroina di 3,5 grammi. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore.

Poi i militari si sono posizionati nuovamente per verificare ulteriori cessioni di droga e hanno notato che un’altra auto si è fermata nello stesso posto e, sempre attraverso il finestrino, è avvenuto uno scambio.

Fermata a distanza anche questa auto, il passeggero, un uomo di 27 anni, ha consegnato una dose con un grammo di eroina e una dose con 0,6 grammi di cocaina. Anche per lui è scattato il sequestro e la segnalazione all’autorità amministrativa.

Uno bloccato

Ormai certi dell’attività illecita in corso nel bosco, i militari in abiti civili, supportati da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, hanno deciso di intervenire. I tre sono scappati in direzioni diverse. Dopo poche decine di metri uno è stato raggiunto e bloccato, il 23enne appunto, mentre gli altri due, favoriti dalla vegetazione, sono riusciti a darsi alla fuga.

Dall’ispezione effettuata sul luogo dove i tre avevano la loro base, i militari hanno trovato un piccolo bivacco e per terra sono stati trovati un bilancino elettronico di precisione e rotoli di cellophane usati per il confezionamento delle dosi, tutto posto sequestro.

Il 23enne è stato dichiarato in arresto per spaccio di stupefacenti e accompagnato presso la caserma di Crema.

E’ stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Crema in attesa dell’udienza di convalida svoltasi nella tarda mattinata del 18 marzo 2023 e conclusasi con la convalida dell’atto e la sottoposizione dell’uomo alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo è stato quindi scarcerato.