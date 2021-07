Schianto tra auto e furgone, elisoccorso a Dovera: grave automobilista

Schianto tra auto e furgone poco prima delle 13 di martedì 13 luglio 2021 a Dovera: grave automobilista. E' successo lungo la ss472.

Schianto tra auto e furgone

Grave incidente stradale poco prima delle 13 a Dovera lungo la Strada Statale 472. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati un furgone e una vettura. Tre le persone ferite: si tratta di tre uomini di 42, 58 e 59 anni.

In ospedale in elisoccorso

In condizioni gravi il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale in elisoccorso. Sul posto anche due ambulanze e automedica per soccorrere gli altri due coinvolti, che hanno riportato ferite meno importanti.

Presenti sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri per i necessari rilievi di legge.

(Foto di copertina: immagine di archivio)