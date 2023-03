Scappa dopo l'incidente, 45enne denunciato per omissione di soccorso

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri di Vescovato per fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso.

L'incidente del 24 febbraio

Il 21 marzo, dopo tre settimane di indagini, i carabinieri di Vescovato hanno denunciato un cittadino di 45 anni con precedenti di polizia a carico in quanto ha provocato un'incidente per poi scappare senza prestare soccorso. L’indagine ha preso avvio a seguito di una denuncia presentata da un uomo che ha subito un sinistro.

Erano passate da poco le nove della mattina del 24 febbraio quando nel comune di Piadena, lungo ex SS 10, stava percorrendo la strada a bordo della sua auto in direzione di Mantova. All’altezza di una rotonda, l'uomo è stato tamponato da un camion. Il conducente si era fermato per fare transitare altre auto già immesse nella rotonda e il camion lo ha urtato da dietro.

In questo modo, la sua macchina è stata spinta di alcuni metri facendo un testacoda. Il camion si è fermato poco più avanti ma quando l'autista è sceso per andare a parlare con lui per lo scambio dei dati, il camionista è ripartito senza verificare quanto accaduto ed è scappato.

Denunciato per omissione di soccorso

La vittima ha fatto in tempo a prendere la targa del mezzo e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Piadena che, verificati i danni riportati dall’auto, hanno accertato la dinamica dell’incidente e hanno acquisito le informazioni sul mezzo che si era dato alla fuga. Il conducente si era poi recato al pronto soccorso ottenuto alcuni giorni di prognosi per le lesioni riportate.

I militari di Vescovato hanno subito effettuato alcune verifiche accertando che il camion era effettivamente passato sulla ex SS 10 e che il mezzo riportava dei danni compatibili con quanto riferito dalla parte lesa. Dopodiché sono risaliti all'identità del 45enne che quella mattina guidava il camion.

Terminati gli accertamenti, l'uomo, camionista di origine straniera, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per la fuga a seguito di incidente e per l’omissione di soccorso dell’altro conducente che ha riportato lesioni.