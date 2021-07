Malore in strada, una 46enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Malore in strada per una donna di 46 anni, soccorsa a Soncino e portata in ospedale.

Una donna di 46 anni ha necessitato delle cure dei sanitari dopo aver accusato un grave malore. La richiesta d’aiuto è partita alle 5.07 di oggi, 27 luglio 2021, da viale Don Giovanni Minzoni a Soncino. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 con un’ambulanza della Croce Verde cittadina. La donna, dopo le valutazioni iniziali dei sanitari, è stata trasferita in ospedale a Crema per ulteriori controlli. Le sue condizioni non destano preoccupazione.