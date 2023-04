Lotta allo spaccio di droga: sequestrata eroina e cocaina, cinque segnalati

Cremona, Vescovato, Sesto e Robecco: nei giorni scorsi i militari della Sezione Radiomobile e delle Stazioni di Vescovato, Castelverde e Robecco, in distinte occasioni, hanno segnalato alla Prefettura cinque consumatori di droghe e sequestrato 80 grammi fra cocaina ed eroina gettati da un’auto.

Controlli antidroga

Il pomeriggio del 10 aprile 2023, verso le 15.30, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Cremona, in servizio perlustrativo in via Damiano Chiesa a Cremona ha controllato un giovane straniero a piedi che è stato trovato in possesso di un involucro contenente 0,7 grammi di hashish, per uso personale, posto sotto sequestro.

I carabinieri di Vescovato, la notte dell’11 aprile 2023, durante un intervento in paese, hanno controllato una donna di 35 anni e hanno verificato che era in possesso di una dose di cocaina di 0,2 grammi, che è stata sequestrata.

Sempre l’11 aprile 2023, verso le 23.30, nel corso di un controllo ai parchi della città, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato tre persone che si trovavano nei pressi del parco Tognazzi di Cremona. Uno di loro, poi identificato in un 20enne, alla vista dell’auto di servizio ha buttato per terra un pacchetto. Quando i militari lo hanno recuperato, hanno verificato che all’interno era presente un involucro contenente 1,6 grammi di hashish. Lo stupefacente, detenuto per uso personale, è stato sequestrato.

Patente ritirata

I Carabinieri della Stazione di Castelverde, nel pomeriggio del 13 aprile 2023 hanno nuovamente effettuato dei controlli lungo le strade poderali nel comune di Sesto e Uniti. Nel vigilare la zona della frazione Luignano, verso le 15.30, la pattuglia ha notato un’auto con due persone a bordo non della zona e quindi non conosciute. Ritenendo che potessero essere andati nelle campagne circostanti ad acquistare droga, li hanno fermati per procedere al controllo. Hanno identificato una donna di 38 anni, residente in provincia di Mantova, e un uomo di 44 anni, della provincia di Mantova e pregiudicato. Durante la perquisizione sono stati trovati rispettivamente in possesso di un involucro contenente 0,40 grammi di cocaina e di un involucro con 1,90 grammi di eroina, detenuti per uso personale e posti sotto sequestro.

Per la donna sorpresa a Luignano alla guida di un’auto i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida, come previsto per chi è trovato in possesso di stupefacenti e ha la disponibilità di un veicolo a motore.

Non si fermano all'alt

Un altro intervento importante per il contrasto allo spaccio di droghe è avvenuto la mattina dell’11 aprile 2023 quando i Carabinieri della Stazione di Robecco hanno intercettato un’auto con delle persone sospette a bordo.

Quel giorno, verso le 11.15, i militari stavano pattugliando il comune di Corte dé Frati nei pressi del percorso ciclopedonale tra la SP 21 ed SP 26 e hanno visto davanti a loro un’auto con due uomini a bordo che si muoveva a bassissima velocità. Hanno intimato l’alt, ma il conducente del veicolo ha prima finto di fermarsi e poi ha improvvisamente accelerato, scartando l’auto dei carabinieri, anche tentando di investire uno dei militari che era sceso dall’auto di servizio per procedere al controllo.

L’auto è poi fuggita in direzione di Scandolara Ripa d’Oglio. I militari, durante queste fasi concitate, hanno comunque notato che il passeggero del veicolo in fuga ha gettato dal finestrino un pacchetto che è stato recuperato ed è risultato contenere tre involucri di grosse dimensioni con stupefacente all’interno. Nel complesso sono stati rinvenuti e sequestrati 62 grammi di cocaina e 17 grammi di eroina.

Sono in corso gli accertamenti per individuare gli utilizzatori del mezzo che si è dato alla fuga.