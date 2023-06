Le rubano la borsa e prelevano 1.500 ero dal suo conto, incastrati dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno denunciato due persone per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento.

Denunciata coppia di stranieri

Al termine di un’attività di indagine durata un mese, i Carabinieri della Stazione di Casalmaggiore hanno denunciato per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento due cittadini stranieri, un uomo e una donna di 28 e 24 anni, con precedenti di polizia anche per fatti analoghi.

Il furto della borsa

I militari sono partiti da una denuncia di furto presentata presso la Stazione di Casalmaggiore da una donna del posto che ha riferito che il 12 maggio scorso era andata in un supermercato di Casalmaggiore e, terminata la spesa, era tornata al parcheggio. Mentre metteva la spesa sulla sua auto, si è avvicinato un veicolo dal quale sono scesi due soggetti, un uomo e una donna, che, dopo averla distratta con delle domande e delle richieste di indicazioni, le hanno rubato la borsa che aveva sul sedile anteriore. All’interno aveva documenti vari, soldi, effetti personali e carta di credito.

Prelevano 1.500 euro

La vittima ha anche precisato che mediante la sua carta di credito, pochi minuti dopo il furto, era stato effettuato un prelievo di denaro, da lei non autorizzato e prima che potesse bloccarla, per una somma di circa 1.500 euro. La donna ha anche fornito una precisa descrizione di entrambi gli autori del fatto.

I militari hanno quindi verificato che il prelievo era stato effettuato presso un istituto bancario di Casalmaggiore e hanno richiesto e ottenuto le immagini delle telecamere di sorveglianza dello sportello bancomat presso il quale era stato effettuato.

Le indagini

I militari hanno visionato la ripresa della banca e, dal confronto con gli orari delle operazioni eseguite con la carta di debito, hanno potuto vedere chi aveva utilizzato la carta in quel momento per effettuare il prelievo, accertando che era stato un uomo. Attraverso le proprie banche dati, i militari hanno verificato che l’uomo ripreso dalle telecamere poteva essere il 28enne e che quest’ultimo, anche recentemente, ha commesso numerosi reati dello stesso tipo in concorso con la 24enne.

Quindi, i militari hanno acquisito le foto di entrambi e hanno preparato dei fascicoli fotografici che hanno mostrato alla vittima, che ha riconosciuto senza alcun dubbio proprio il 28enne e la 24enne come gli autori del furto.

Tenuto conto dell’esito degli accertamenti, i due sono stati denunciati per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di pagamento.