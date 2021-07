Infortunio sportivo per un ragazzino di 12 anni SIRENE DI NOTTE

Infortunio sportivo

Cinque minuti prima delle 22 di giovedì sera, un ragazzino di 12 anni si è infortunato a Fiesco durante uno scontro di gioco. Un'ambulanza della Croce Verde lo ha soccorso in via Matteo Noli. Per lui, fortunatamente, solo lievi conseguenze: è stato infatti trasportato in ospedale a Crema, per le medicazioni del caso, dove è entrato in codice verde alle 22.39.

Pedone investito

Nella prima serata di giovedì da segnalare anche un incidente stradale nel quale è rimata coinvolta una donna di 78 anni investita lungo la Paullese a Madignano. Soccorsa da ambulanza e automedica, l'anziana è stata portata in ospedale a Cremona, dove è entrata in codice giallo (media gravità) alle 21.40. Spetterà ai carabinieri, intervenuti sul posto, accertare la reale dinamica del sinistro.