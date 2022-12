Fanno la spesa al mercato e fuggono senza pagare: tre ragazze denunciate

I Carabinieri di Soncino denunciano tre donne responsabili di furto di genere alimentari al mercato settimanale.

Tre donne denunciate

I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato per furto tre cittadine italiane di età comprese tra i 22 ed i 27 anni per avere rubato, la mattina del 25 ottobre scorso, generi alimentari presso un banco di vendita alimentare del mercato settimanale di Soncino.

Fanno la spesa e fuggono senza pagare

Quella mattina le tre donne, dopo aver ordinato la preparazione di generi alimentari, li hanno ritirati fuggendo a piedi senza pagare il corrispettivo dovuto e, raggiunta un’autovettura condotta da un complice, hanno fatto perdere le loro tracce.

Rintracciate

A seguito della visione delle immagini registrate dalle telecamere presenti in zona e gli accertamenti sul tipo di veicolo utilizzato dalle autrici del furto, costoro sono state identificate e quindi deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cremona per il reato di furto.