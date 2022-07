Donati gli organi di Federico, morto a 21 anni per un aneurisma

Donati gli organi di Federico Denti, morto a 21 anni per un aneurisma cerebrale mentre si trovava in vacanza a Palinuro con il Grest dell'oratorio di Ombriano.

Un ultimo gesto di amore. Gli organi di Federico Denti, morto a 21 anni sono stati donati. I genitori, benchè affranti dal dolore per la loro perdita, hanno dato il consenso all'espianto.

Federico è deceduto venerdì in seguito a un aneurisma cerebrale mentre si trovava in vacanza a Palinuro, in Campania, con il gruppo degli educatori del Grest dell'oratorio di Ombriano. La data dei funerali non è stata ancora fissata mentre la camera ardente verrà allestita in oratorio.

Il malore lo ha colpito improvvisamente mercoledì sera: Federico si è accasciato al suolo privo di conoscenza. Immediatamente è stato soccorso da un’infermiera e da un medico anestesista presenti poi, dopo l'arrivo dell’ambulanza, la corsa in ospedale. Le sue condizioni sono parse da subito gravissime. Fino a quando i medici hanno dichiarato la morte cerebrale, causata appunto da un aneurisma.

La salma del giovane si trova ancora in ospedale a Vallo di Lucania. Sul posto, dopo la tragedia, si sono recati anche i genitori.

Il ricordo

Toccanti le parole con cui i ragazzi dell'oratorio di Ombriano hanno voluto ricordare Federico: