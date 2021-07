Denunciati giovani ladri di biciclette, uno non ha neanche 18 anni

I Carabinieri di Castelverde hanno individuato e denunciato gli autori dei furti di biciclette nella Stazione Feroviaria di Olmeneta.

Denunciati ladri di biciclette

Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato in stato di libertà un minorenne italiano residente a Pozzaglio ed Uniti (CR) ed un 19enne marocchino domiciliato in Castelverde (CR) per il reato di furto aggravato in concorso e continuato.

I militari, al termine di una serie di accertamenti, supportati anche dai sistemi di videosorveglianza, hanno identificato i due giovani che nei mesi di febbraio e marzo, hanno rubato due biciclette che le rispettive proprietarie avevano parcheggiato presso la Stazione Ferroviaria di Olmeneta.

Sempre lo stesso modus operandi

Gli inquirenti hanno potuto accertare il modus operandi messo in atto dai due giovani ladri che in entrambi gli episodi, dopo aver individuato la bicicletta da rubare, si assicuravano di non essere visti da eventuali passanti e, mediante l’uso di un pesante sasso, spaccavano il lucchetto che assicurava la bicicletta per poi darsi alla fuga a bordo del velocipede.