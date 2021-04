Covid, dati 18 aprile 2021 | +1.782 positivi in Lombardia | Cremona +66

Covid: 66 nuovi contagiati in provincia di Cremona, 1.782 in Lombardia e 12.694 in Italia. Sono i numeri di oggi, domenica 18 aprile 2021, sul fronte Covid-19. A livello regionale il dato scende ma solo perché sono stati processati meno tamponi (34.199 rispetto ai 50.170 di ieri), con il rapporto positivi/tamponi che sale leggermente al 5,2% (ieri 5%).

In Lombardia continua il calo dei ricoverati, soprattutto in reparto (185), mentre in terapia intensiva c’è solo un ricoverato in meno rispetto a ieri.

I dati della Lombardia

Il report della Regione a Cremona e provincia segnala oggi 66 nuovi positivi contro i 63 di sabato. Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 1.782 nuovi positivi contro i 2.546 di sabato (venerdì 2.431, giovedì 2.722, mercoledì 2.153, martedì 1.975, lunedì 997 e domenica scorsa 2.302).

I nuovi casi positivi: 1.782;

i tamponi processati: 34.199 (ieri 50.170);

i ricoveri in terapia intensiva: 723 (-1);

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.716 (-185);

i decessi: 64 (ieri 74), dall’inizio della pandemia sono 32.284.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 135;

Brescia 287 ;

Como: 102;

Cremona: 66 ;

; Lecco: 66;

Lodi: 25;

Mantova: 119;

Milano: 599;

Monza e Brianza: 179;

Pavia: 72;

Sondrio: 40;

Varese: 55.

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 12.694 nuovi contagiati in Italia contro i 15.370 di sabato (venerdì 15.943, giovedì 16.974, mercoledì 16.168, martedì 13.447, lunedì 9.789 e domenica scorsa 15.746).

Le vittime in Italia sono 251 (ieri 310) per un totale di 116.927 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 230.116 (ieri 331.734) con il rapporto con i positivi che sale al 5,5% (ieri 4,6%).

Le Regioni con più casi sono Lombardia 1.782, Campania 1.700, Puglia 1.278, Lazio 1.127, Emilia Romagna 1.104, Toscana 958, Sicilia 875, Veneto 761 e Piemonte 751.