Covid, dati 17 aprile 2021 | +2.546 positivi in Lombardia | Cremona +63

In Lombardia sono 2.546 i nuovi positivi di oggi, 17 aprile 2021, e 15.370 in Italia. A livello regionale il dato cresce leggermente a fronte però di più tamponi processati (50.170 rispetto ai 47.103 di ieri), e infatti rapporto positivi/tamponi scende leggermente al 5% (ieri 5,1%). In Lombardia è sempre più sensibile il calo dei ricoverati, soprattutto in reparto.

I dati della Lombardia

Il report della Regione a Pavia e provincia segnala oggi 63 nuovi positivi contro i 67 di venerdì. Per quanto riguarda la Lombardia ci sono 2.546 nuovi positivi contro i 2.431 di venerdì (giovedì 2.722, mercoledì 2.153, martedì 1.975, lunedì 997, domenica 2.302 e sabato scorso 2.974).

I dati della Lombardia

I nuovi casi positivi: 2.546; i tamponi processati: 50.170 (ieri 47.103); i ricoveri in terapia intensiva: 723 (-5 con 15 nuovi ingressi giornalieri); i ricoverati non in terapia intensiva: 4.901 (-230); i decessi: 74 (ieri 87), dall’inizio della pandemia sono 32.220.

I nuovi casi per provincia

Bergamo: 182; Brescia 282; Como: 233; Cremona: 63; Lecco: 69; Lodi: 44; Mantova: 147; Milano: 696; Monza e Brianza: 222; Pavia: 99; Sondrio: 29; Varese: 410.

I numeri in Italia

Il Ministero della Salute oggi segnala 15.370 nuovi contagiati in Italia contro i 15.943 di venerdì (giovedì 16.974, mercoledì 16.168, martedì 13.447, lunedì 9.789, domenica 15.746 e sabato scorso 17.567). Le vittime in Italia sono 310 (ieri 429) per un totale di 116.676 dall’inizio della pandemia. I tamponi processati sono 331.734 (ieri 327.704) con il rapporto con i positivi che scende al 4,6% (ieri 4,8%).

Le Regioni con più casi sono Lombardia 2.546, Campania 2.232, Puglia 1.525, Lazio 1.378, Sicilia 1.301, Toscana 1.150, Emilia Romagna 1.076, Veneto 940 e Piemonte 865.