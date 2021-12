Cade a terra e finisce in ospedale, in ospedale una 43enne SIRENE DI NOTTE

Cade a terra

Dieci minuti prima di mezzanotte, una donna di 43 anni, è stata soccorsa a seguito di una caduta avvenuta in via Fratelli Scanzi a Soncino. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Verde cittadina. La 43enne, dopo le valutazioni e le cure iniziali dei sanitari, è stata caricata sul mezzo è portata al pronto soccorso dell'ospedale di Crema dove è giunta in codice verde alle 00.38. Le sue condizioni non destano preoccupazione.