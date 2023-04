Accusa un uomo di avergli danneggiato lo specchietto e gli chiede soldi, denunciato per truffa

Il 37enne responsabile della truffa dello specchietto è stato rintracciato dai carabinieri cremaschi, vive a Siracusa e ha molti precedenti.

La truffa dello specchietto

I carabinieri di Crema hanno rintracciato e denunciato per tentata truffa un italiano di 37 anni residente in provincia di Siracusa. L'uomo ha numerosi precedenti di polizia a carico anche per reati identici a quello commesso nel Cremonese. Verso le nove di mattina di sabato 22 aprile, gli agenti hanno ricevuto la denuncia di un uomo del posto.

Il 69enne ha raccontato che, poco prima di presentarsi in caserma, aveva subito un tentativo di truffa da parte di un uomo che ha provato a sottrargli 250 euro come risarcimento di un danno che non aveva provocato tramite la classica fregatura dello specchietto.

Il malcapitato stava percorrendo con la sua auto una via di Crema quando è stato affiancato da un’altra vettura. Dopo essersi accorto di quello che stava succedendo, ha accostato. Il conducente lo ha accusato di avergli procurato un danno allo specchietto e, credendo di non essere visto, con un oggetto ha procurato una riga di colore nero su una fiancata della sua auto per simulare l’incidente.

Beccato poco dopo

Dopodiché, con sfacciataggine, gli ha chiesto oltre 250 euro di risarcimento. Ma il 69enne aveva perfettamente capito le intenzioni del 37enne e gli ha risposto che avrebbe chiamato i carabinieri. L'altro è subito salito sulla sua macchina ed è scappato ma prima di fuggire, la vittima ha annotato targa e modello della macchina riferendo i dati ai carabinieri.

La tempestività delle informazioni ricevute ha permesso di arrivare al risultato in poco tempo. Infatti, una pattuglia di Crema, si è posizionata lungo la SP 415 a Bagnolo Cremasco per controllare il traffico e l’intuizione è stata corretta perché, poco dopo, i militari hanno visto arrivare l’auto in questione.

Hanno subito fermato il veicolo e identificato il conducente che è stato accompagnato presso la caserma di Crema per ulteriori verifiche. Gli agenti hanno svolto gli accertamenti necessari acquisendo la foto del 37enne e preparando un fascicolo fotografico da mostrare alla vittima che ha riconosciuto subito il truffare. Il malvivente è stato così denunciato all’autorità giudiziaria per tentata truffa.