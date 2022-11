Più sicurezza in strada: nuova rotatoria da 710mila euro

Da parte della Provincia di Cremona una nuova rotatoria da 710mila euro all'incrocio tra le provinciali 591 e 54 a Ripalta Cremasca.

La rotatoria a Ripalta Cremasca

“Una nuova rotatoria a Ripalta Cremasca per un ammontare complessivo pari a 710mila euro - ha preannunciato il presidente della Provincia di Cremona Paolo Mirko Signoroni -. L’opera è finanziata per 600mila euro da Regione Lombardia con il Programma degli interventi per la ripresa economica e per 110mila euro dalla Provincia. Il progetto è stato redatto dal personale della Provincia di Cremona – Settore Infrastrutture Stradali – Unità Organizzativa Pianificazione, Progettazione Stradale e Concessioni. Si prevede di concludere i lavori entro settembre 2023”.

Ha concluso Signoroni: “La comunità da tempo attendeva questa opera e siamo riusciti, grazie ai nostri uffici, ad intercettare fonti di finanziamento e bandi che permettessero di procedere celermente verso questi obiettivi, con una migliore messa in sicurezza ed attenzione ai flussi viabilistici a livello locale”.

Poca sicurezza e scarsa visibilità

L’intervento in progetto prevede l’ammodernamento dell'intersezione stradale esistente tra la strada provinciale 591 Cremasca e la provinciale 54 Ripalta-Capergnanica in comune di Ripalta Cremasca mediante la realizzazione di una rotatoria, ha precisato il consigliere provinciale Matteo Gorlani, delegato alla viabilità ed opere infrastrutturali.

Nella fattispecie, la conformazione geometrica dell’incrocio è tale da assicurare elevati livelli di servizio in termini di mobilità, ma non garantisce altrettanta sicurezza alla circolazione con rischio di pericolose collisioni.

In particolare l’intersezione è poco percepita dai veicoli provenienti da Crema poiché posta in corrispondenza di una leggera semicurva subito dopo i primi gruppi di case dell’abitato di Ripalta Nuova. Le stesse recinzioni poste a ridosso del margine destro della ex statale riducono la visibilità anche per i veicoli che si immettono sulla stessa provenienti da Capergnanica.

Meno pericoli e stessa efficacia per il traffico

L’intervento in progetto tende pertanto a migliorare l’efficacia dell’intersezione in termini di sicurezza per la circolazione, preservandone, al contempo, l’efficienza viabilistica, e si concreta nella realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria, con assegnazione del diritto di precedenza ai veicoli circolanti nell’anello, in cui confluiranno altre alla ex S.S. n. 591 e alla la S.P. n. 54, anche la strada sterrata e l’accesso privato sopraccitati mediante un unico ramo di ingresso posto nel quadrante nord-est.