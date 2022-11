Ubriaco esce fuori strada con l'auto, fermato dai carabinieri rimedia una denuncia

Nuovi serrati controlli da parte dei carabinieri a Cremona e provincia: due persone denunciate.

Controlli nel fine settimana

Nuovo servizio di controllo in tutto il territorio provinciale con l’impiego di numerose pattuglie sulle principali arterie stradali, nelle aree rurali e nei luoghi di aggregazione: denunciate due persone, una per guida in stato di ebbrezza, l'altra per guida con patente revocata.

Guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 33 anni, residente in provincia di Piacenza. I giorni scorsi, verso le 20, una pattuglia si trovava nella zona di Costa Sant’Abramo, in via Castelleone, e ha notato una vettura con la parte anteriore fuori dalla sede stradale e con il conducente che accelerava in modo energico nel tentativo di rientrare sulla strada.

Il veicolo era uscito di strada con le due ruote anteriori e a causa del dislivello tra l’asfalto e il fosso laterale non riusciva a tornare indietro. I militari hanno fatto scendere dal mezzo l’uomo e lo hanno identificato, accertando che non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per guidare. Infatti, lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di oltre 1,30 g/l.

Per l’uomo la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida, oltre alle spese del soccorso stradale per riportare l’auto sulla sede stradale.

Guida con patente revocata

La notte di venerdì 28 ottobre 2022 i Carabinieri della Stazione Soresina hanno denunciato per guida con patente revocata un cittadino italiano di 34 anni, pregiudicato, procedendo anche al sequestro del suo veicolo.

Una pattuglia la notato l’uomo alla guida dell’auto e, sapendo che è sprovvisto di patente perché revocata dal maggio di quest’anno, lo hanno fermato e controllato nel centro del paese. Quindi, hanno verificato che non si trattava della prima violazione.

Infatti, due giorni prima era stato controllato e sanzionato a Crema sempre per guida con patente revocata. Trattandosi della seconda circostanza, la mancanza ha assunto carattere penale e per tale motivo il 34enne stato condotto presso al caserma di Soresina dove ha rimediato una denuncia all’Autorità Giudiziaria e la sua auto è stata sottoposta al sequestro finalizzato alla confisca.