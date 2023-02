Caro energia a Cremona: bollette elettricità +108% e gas +57% nel 2022

Nel 2022 gli abitanti della Lombardia hanno sborsato mediamente 3.014 euro a famiglia ma il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023 potrebbe far ben sperare.

La seconda provincia per spese

Secondo l’analisi realizzata da Facile.it, guardando ai consumi energetici del 2022, le famiglie residenti in provincia di Cremona hanno speso in media 1.543 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.719 euro per il gas (+57%). La provincia risulta essere la seconda della Lombardia dove si è speso di più per l’elettricità.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.375 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Mantova (1.633 euro), Cremona (1.543 euro) e Brescia (1.520 euro)- Chiudono la classifica Sondrio (1.280 euro) e Milano (1.266 euro).

I dati sulla bolletta del gas

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.639 euro. Analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Como (1.931 euro), Lecco (1.908 euro) e Varese (1.900 euro). Ultime nella graduatoria regionale Bergamo (1.549 euro) e, ancora una volta, Milano (1.444 euro).

Alla luce di questi risultati possiamo dire che complessivamente, tra luce e gas, nel 2022 gli abitanti della Lombardia hanno sborsato mediamente 3.014 euro a famiglia (rispetto ai 1.703 euro del 2021). La speranza è che il calo del prezzo della materia prima registrato a inizio 2023 possa avere effetti concreti e limitare la spesa ai cremonesi e a tutti gli italiani.