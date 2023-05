Cambiano i criteri di priorità al Pronto Soccorso: fa la sua comparsa anche il "codice blu"

Pronto Soccorso di Cremona e Oglio Po: da oggi, lunedì 29 maggio 2023, attivo il nuovo modello di triage che perfeziona i criteri di priorità.

Nuovo triage al Pronto Soccorso

Dalle ore 7 di oggi, lunedì 29 maggio 2023, al Pronto Soccorso di Cremona e Oglio Po è entrato in vigore il nuovo modello di triage intraospedaliero, che prevede: la sostituzione dei codici colore con codici numerici che ridefiniscono le priorità di intervento in base a criteri di urgenza-emergenza.

Il nuovo modello di triage entra in vigore come da indicazioni di Regione Lombardia su direttive ministeriali (decreto DG Welfare n. 4304 del 30/03/2022).

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE

1 (Codice Rosso) EMERGENZA: interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali.

interruzione o compromissione di una o più funzioni vitali. 2 (Codice Giallo) URGENZA : funzioni vitali a rischio. Rischio evolutivo o dolore severo.

: funzioni vitali a rischio. Rischio evolutivo o dolore severo. 3 (Codice blu) URGENZA DIFFERIBILE: condizione stabile con sofferenza. Richiede prestazioni complesse.

condizione stabile con sofferenza. Richiede prestazioni complesse. 4 (Codice verde) URGENZA MINORE: condizione stabile. Richiede una prestazione semplice.

condizione stabile. Richiede una prestazione semplice. 5 (Codice bianco) NON URGENZA: problema non urgente o di minima rilevanza clinica.

A Cremona accettazione unica per bambini e adulti

Dopo la prima valutazione fatta al Pronto Soccorso generale dell’Ospedale di Cremona, i bambini saranno inviati con un percorso preferenziale al pronto soccorso pediatrico, avendo precedenza sugli utenti adulti.

Il percorso di diagnosi e cura si svolgerà come di consueto: tutti gli accertamenti e le terapie saranno effettuati regolarmente in Pediatria ad eccezione dai casi più gravi, che da sempre, come vuole il protocollo, devono essere gestiti dal pronto soccorso generale per le prime cure.