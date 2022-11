Boom di visitatori per il ponte di Ognissanti: oltre 6.500 ingressi nei Musei di Cremona

Ponte di Ognissanti, oltre 6500 visitatori nei musei cittadini: dati molto confortanti anche per quanto riguarda l’afflusso di turisti.

L'eccezionale afflusso di turisti nei giorni scorsi a Cremona, accanto alle numerose iniziative organizzate - tra cui l'ingresso gratuito per gli under 35 nell'ambito della prima giornata nazionale “Giovani e Memoria” istituita da Regione Lombardia per il 31 ottobre - ha avuto un ottimo riscontro anche per le visite alle sedi museali. Il dato complessivo di “Cremona musei” supera infatti le 6500 presenze nei quattro giorni del ponte di Ognissanti.

In particolare, al Museo del Violino sono stati 1770 visitatori della collezione permanente e della mostra Liutai italiani del Novecento, oltre a 510 partecipanti alle audizioni.

Quanto al polo museale della Diocesi, 2320 persone hanno affrontato la salita al Torrazzo, 1073 hanno visitato il Battistero e 150 il Museo Diocesano dove sabato mattina è stata inaugurata la mostra Arte Sacra Arte Spirituale con opere di Gianmaria Potenza, autore dei nuovi arredi sacri della Cattedrale.

Anche ai Musei Civici è stata riscontrata un'affluenza importante: nel complesso sono state 770 le presenze nelle quattro sedi (Pinacoteca, Museo di Storia Naturale, Museo Archeologico e Museo del Cambonino), dove i visitatori hanno avuto anche modo di assistere ad eventi speciali, quali gli appuntamenti del Microfestival di Musica Antica e Teatro - nella sala Manfredini del Museo Civico e al Cambonino - e la performance Fuori e dentro il Museo Archeologico con il monologo di Massimiliano Pegorini dedicato alle origini della città. In Pinacoteca, inoltre, è stato possibile arricchire il percorso con la visita alla mostra dedicata a Giuseppe Mainardi educatore, filosofo e collezionista.

“La scelta di tenere aperti i musei del Sistema per tutta la durata del ponte ha ripagato lo sforzo economico e l'impegno straordinario degli operatori, rivelandosi vincente anche in termini di promozione congiunta di tutte le sedi, con un'offerta variegata e attrattiva per diversi target di pubblico. A questo proposito mi fa piacere ricordare l'iniziativa che ha preceduto il ponte, la sera di venerdì 28, quando i piccoli atleti della Vanoli young sono stati accolti al Museo di Storia Naturale e in Pinacoteca per il momento finale della caccia al tesoro organizzata per Halloween”, dichiara l'assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

E’ stato un lungo fine settimana di grande lavoro anche per gli operatori dell'Infopoint di piazza del Comune come spiega l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini: “E’ stato un fine settimana decisamente positivo, non c’è alcun dubbio. Parliamo di oltre 1800 passaggi all’Infopoint di piazza del Comune nel ponte di Ognissanti. Sono dati decisamente confortanti in quanto rappresentano la conferma di un trend in costante miglioramento. Molto interessante l’analisi della provenienza dei turisti accolti in città: parliamo di ospiti per la maggior parte italiani, che ovviamente provengono dalle città limitrofe, ma non solo, anche dal Centro Italia. Un turismo di prossimità che mostra di ampliarsi costantemente dando così la misura di un crescita turistica importante e in una progressione decisamente positiva”.