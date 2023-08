Suoni dell'Oriente, concerto di musica da camera di compositori contemporanei cinesi

(Foto di copertina: Jia Guoping)

Suoni dell'Oriente / The Sound from the East (Cina), Concerto di musica da camera di compositori contemporanei cinesi: appuntamento sabato 12 agosto 2023 all'Auditorium Giovanni Arvedi.

Suoni dell'Oriente

Sabato 12 agosto 2023, alle ore 21:00, presso l’Auditorium “G. Arvedi”, Museo del Violino, a Cremona, si terrà il concerto dal titolo “Suoni dell’Oriente” con docenti del Conservatorio Centrale di musica (CCOM), un’istituzione cinese specializzata nell’istruzione superiore per formare professionisti della musica di alto livello.

Attualmente conta 1.543 studenti universitari e 633 studenti laureati. Operando come un centro nazionale di educazione musicale, composizione, performance, ricerca e promozione sociale della musica, il CCOM è un istituto di musica di fama mondiale che rappresenta il più alto livello di educazione musicale in Cina e offre una gamma completa di programmi specializzati. Durante il concerto verranno presentate le opere per musica da camera di sette famosi compositori cinesi contemporanei: Chang Ping, Chen Xinruo, Dai Bo, Hao Weiya, Jia Guoping, Tian Tian, Zhang Shuai.

Il concerto è a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Prima presentazione in Italia

Questa sarà la prima presentazione completa della musica cinese contemporanea in Italia e allo stesso tempo rappresenterà il più alto livello della musica cinese contemporanea. Offrirà al pubblico un'esperienza musicale unica e indimenticabile. Il Professor Yu Feng, Presidente del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino, accompagnerà i principali compositori cinesi in questo concerto. Inoltre, sarà presente anche Gao Tongtong, Direttore del Centro di ricerca per la costruzione dei violini presso il Conservatorio Centrale di Musica (CCOM), che ha studiato alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona alcuni anni fa.

L’iniziativa è inserita nell’ambito della tredicesima edizione del Cremona Summer Festival e del progetto “La Musica Celeste. Itinerari tra Arte e Musica”. Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l’Istituto di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, con il contributo di Regione Lombardia e con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, del Consorzio dei Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Touring Club, del Casalmaggiore International Music Festival e del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze. Questo concerto ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata Cinese in Italia e un forte sostegno dall'Associazione Internazionale di Cooperazioni Culturali (International Culture Cooperations) e dalla Fondazione di Beneficenza TCL (TCL Charity Foundation).

Cos'è il CCOM

Il CCOM è un attrattore per talenti musicali provenienti da tutto il mondo. Durante i suoi oltre 70 anni di attività, ha mantenuto con orgoglio un forte team di docenti e personale amministrativo, tra cui un certo numero di specialisti e studiosi in materia di educazione musicale, composizione, prestazioni e ricerca. Decine di migliaia di studenti di musica di talento, tra cui centinaia di studenti internazionali, hanno frequentato il Conservatorio per la formazione professionale. Tra questi, molti sono diventati compositori, musicologi, educatori musicali, artisti dello spettacolo, leader e membri importanti di gruppi artistici e istituti culturali di livello internazionale.

Portando avanti il variegato patrimonio musicale della Cina, il CCOM sta attivamente assorbendo l'essenza di varie culture musicali in tutto il mondo, abbracciando diversi elementi artistici con una visione artistica aperta. Di fronte a un tempo di crescenti opportunità, il CCOM continuerà con impegno ad essere un conservatorio leader a livello mondiale con programmi di alto livello nell'educazione musicale, dedito a preparare le future generazioni di leader musicali professionisti per lo sviluppo dell'arte in Cina, e a portare la grande cultura musicale cinese nel mondo.

Programma per il concerto:

Jia Guoping

Le increspature dello spaziotempo II (2017)

Hao Weiya

Gioia (2018/2023)

Dai Bo

Poesia Epica (2019)

Tian Tian

Monologo nella notte di neve (2014/2019)

Zhang Shuai

Tre Preludi per pianoforte (1998)

Chen Xinruo

Canon - Composto per Pipa e Quartetto d'archi (2015)

Chang Ping

Campanella al vento II (prima esecuzione assoluta) (2023)