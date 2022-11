Festival Mostarda: ultimo weekend di appuntamenti tra buon cibo, tradizione e scoperta del territorio

Festival della Mostarda 8.0: ultimo week end di appuntamenti a Cremona tra buon cibo, tradizione e scoperta del territorio. La manifestazione si concluderà il prossimo 30 novembre.

Festival Mostarda: ultimo weekend di appuntamenti

Sabato 26 e domenica 27 novembre 2022 sarà l’ultimo week end del Festival della Mostarda, con appuntamenti online e in presenza, per scoprire il territorio attraverso la sua storia eno-gastronomica.

Il Festival, che si tiene a Cremona e provincia, ha preso il via il 15 ottobre e proseguirà fino al 30 novembre 2022, si è confermato anche quest’anno la meta perfetta per gli appassionati gourmet e curiosi che hanno avuto modo di gustare questa eccellenza lombarda attraverso un’ampia selezione di proposte turistiche sul territorio.

Tra gli appuntamenti previsti:

Da sabato 26 Novembre a lunedì 28 Novembre

Salone enogastronomico “Il Bontà”, Piazza Zelioli Lanzini, 1 – 26100 Cremona.

il BonTà è il tempio dei sapori di alta qualità, dove professionisti della ristorazione, produttori, distributori e buongustai si incontrano per degustare eccellenze enogastronomiche e per scoprire le migliori attrezzature professionali per la ristorazione.

Sabato 26 Novembre

Audizione speciale Andrea Nocerino - Ore 12.00

Violoncello Antonio Stradivari Stauffer 1700. Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi 5. Info: Museo del Violino - 0372 080809

Rassegna Musica Sacra - Ore 16.00

Concerto d’organo “Omaggio a C. Franck”. Chiesa di Sant’Omobono, piazza Sant’Omobono. info: Conservatorio Monteverdi – 0372 22423

Domenica 27 Novembre

Audizione speciale - Ore 12.00

Francesco Fiore - viola Girolamo Amati Stauffer 1615. Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, piazza Marconi 5. Info: Museo del Violino - tel 0372 080809

L’opera si rivela: guida all’ascolto de La Traviata - Ore 11.00

Teatro Ponchielli, corso Vittorio Emanuele II, 52. info: Teatro Ponchielli - 0372 022001/002

Mercatini tematici presso il centro storico

Campagna amica: i colori e i sapori della nostra terra

Presentazione del quaderno dell'Accademia Italiana della Cucina (AIC)

Delegazione di Cremona presso il Salone Enogastronomico “Il Bontà”, Cremona Fiere, Piazza Zelioli Lanzini 1: "La Cucina della tradizione nelle campagne cremonesi" e del Volume della Biblioteca di cultura Gastronomica dell'AIC, "La tavola del contadino. Il campo, il cortile, la stalla nella cucina della tradizione regionale".

Degustazioni

DEGUSTAZIONE IN ENOTECA

Orario da concordare in base alla disponibilità dell’enoteca. Punto di incontro: Cremona infoPoint, Piazza del Comune 5. Una gustosa esperienza con la narrazione della storia e delle peculiarità dei prodotto tipici cremonesi, un viaggio esperienziale tra cultura e gusto. Si offre la possibilità di prenotare 3 menù differenti in base alle esigenze degli ospiti. PRENOTA CLICCANDO QUI

I ristoranti che aderiscono con menu a tema per tutta la durata del Festival:

TACABANDA SNC Via Marmolada 2 - 26100 Cremona

Risotto al Provolone Valpadana dop piccante con Mostarda di mele e pere bio di Lucini e granella di Torrone di Cremona. Tel. 0372.433187. e-mail: info@tacabanda.it

IL SETTECENTO Piazza Gallina 1 - 26100 Cremona

Bolliti misti cremonesi (lingua, testina di vitello, cappello del prete e cotechino) con mostarda di produzione propria. Tel. 0372.36175. e-mail: info@hosteria700.com

IL POETA CONTADINO Strada Provinciale 6 - 26011 Casalbuttano

Menu: Fegato grasso d'oca a torcione con la mostarda del poeta contadino e pane all'uva; Risotto mantecato con crema di zucca, mostarda di pere del poeta contadino e sugo di carne; Rollatina di petto di faraona farcita con riduzione al martini rosso e mostarda del poeta contadino. Tel. 0374.361335. e-mail: info@ilpoetacontadino.it

ENOTECA CREMONA Via Platina 18 - 26100 Cremona

Crostone enoteca speciale mostarda (piatto unico) con Mostarda di Marroni, pancetta, stracciatella di bufala, con mostarda di cipolle, gorgonzola e spalla di San Secondo, con mostarda di fichi, culatello, scaglie di grana padano riserva. Tel. 0372.451771. e-mail: enotecacremona@gmail.com

Ca’ BARBIERI Via Giovanni XXIII 2 - 26044 Grontardo (CR)

Piatto: Tortino di provolone piccante Auricchio, pere e mostarda di Cremona. Tel. 0372.89595. e-mail: info@cabarbieri.com

CAFFÈ LA CREPA SNC Piazza Matteotti, 14 - Isola Dovarese, CR 26031

Bollito Misto alla Cremonese con Mostarda. Tel. 0375.96161. e-mail: fmalinverno@yahoo.it

GABBIANO 1983 Piazza Vittorio Veneto 10 Città Corte de' Cortesi CR

Semifreddo al torrone "Doppio Amore" con la nostra mostarda di frutta candita, crumble di cacao e sale e salsa al passion fruit. Tel. 0372 95108 E-mail: info@gabbiano1983.it

INCHIOSTRO COOPERATIVA SOCIALE Via Galantino 66 - Soncino, CR

Raviolo di zucca e provolone, prodotto con zucca semi candita senapata. Ristorante didattico, aperto dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e la prima domenica di ogni mese durante il Mercato della Terra di Slow Food che si svolge all’interno del chiostro. Tel. 0374.85463. e-mail: inchiostro.coop@gmail.com

Per quanto riguarda invece la versione digital del Festival della Mostarda, da non perdere le ricette condivise online dalle foodblogger TdayFood sabato 26 Novembre e Annalisa Andreini domenica 27 Novembre. Entrambi gli appuntamenti saranno fruibili alle ore 18.00 sul sito ufficiale dell’evento e sugli account social della manifestazione.

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.festivaldellamostarda.com e gli appuntamenti potranno essere seguiti sugli account social della manifestazione.