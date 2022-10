Festival della Mostarda 8.0: il programma tra appuntamenti culinari, tradizione, innovazione e scoperta del territorio

Festival della Mostarda 8.0: il programma della grande kermesse tra appuntamenti culinari, tradizione, innovazione e scoperta del territorio. Di scena a Cremona dal 15 ottobre al 30 novembre 2022.

A pochi giorni dalla partenza, il Festival della Mostarda annuncia il programma della sua ottava edizione, tra appuntamenti online e in presenza, con l’obiettivo di scoprire il territorio attraverso la sua storia enogastronomica.

Il Festival, che si terrà a Cremona e provincia, dal 15 ottobre al 30 novembre 2022, si conferma la meta perfetta per gli appassionati gourmet e curiosi che avranno modo di gustare questa eccellenza lombarda attraverso un’ampia selezione di proposte turistiche sul territorio, che verranno rese note sabato 15 Ottobre alle ore 12,00 sui canali social del Festival.

"Viviamo un periodo complesso - sostiene Gian Domenico Auricchio, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona - dopo la crisi dovuta al Covid, ora i costi dell'energia mettono a dura prova la capacità di resilienza delle imprese. Ritengo quindi che mai come ora sia un dovere della Camera sostenere tutte le manifestazioni in grado di richiamare turisti e di animare le nostre città, con indubbio beneficio per le imprese della filiera turistico ricettiva, che in provincia impiega oltre 9.000 addetti. A maggior ragione se si tratta di sostenere la promozione di un nostro prodotto tipico come la mostarda che, come il torrone, è da sempre uno dei prodotti simbolo di Cremona, in grado di identificare la città grazie alle tradizioni e alla storia ad essa legate.

La mostarda, così come il torrone, è da sempre uno dei prodotti simbolo di Cremona, in grado di identificare la città grazie alle tradizioni e alla storia ad essa legate. Andando oltre il valore simbolico, va sottolineata anche la rilevanza economica per il territorio, dove sono numerose le attività, industriali ed artigianali, che danno vita ad un prodotto di eccellenza. L'auspicio è quindi che la Festa, che ormai fa parte della nostra tradizione, venga vista anche quest’anno dalle nostre imprese come segnale di speranza e occasione privilegiata di promozione per le imprese del turismo, del commercio e della ristorazione locale, oltre che una prestigiosa vetrina per le aziende produttrici."