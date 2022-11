A Cremona appuntamenti imperdibili per il ritorno della Festa del Torrone

Un ricco calendario di appuntamenti in programma a Cremona tra le vie del centro. Il 12 novembre parte l’edizione 2022 della Festa del Torrone che ci accompagnerà fino al 20.

Un omaggio ai dolci del territorio

Numerose le iniziative che animeranno la kermesse. Durante i due weekend della festa, East Lombardy sarà protagonista di quattro appuntamenti dedicati alle specialità dolci del territorio della Lombardia Orientale. Da Brescia con il dolce Desiderio a Mantova con la Torta Elvezia e la Torta delle Rose.

Dalla Ufela che da oltre 100 anni è una prelibatezza prodotta nel cremonese al Quaranta, il torrone morbido variegato con crema di pasticceria di Bergamo: queste le tappe golose che raccontano la tradizione dolciaria di East Lombardy.

Quest'anno la storica Festa del Torrone omaggia Ugo Tognazzi, attore, regista cinematografico e scrittore italiano(oltre che uno dei volti più importanti della commedia italiana). La sua storia e il legame con la sua città di origine saranno il fil rouge della kermesse. Da molti la T di Tognazzi è già considerata la quarta T della città di Cremona, famosa per Turòon, Turàs, Tetàs (torrone, Torrazzo, tettone).

Gli appuntamenti di domenica 13/11

Nel solco della tradizione, domenica 13 novembre torna l’immancabile Sweet Express: “il Treno del Torrone”. L'appuntamento è alle ore 8.20 alla Stazione Centrale di Milano con il treno d’epoca a vapore che accompagnerà gli ospiti in un vero e proprio viaggio nel tempo fino a Cremona per immergersi tra le dolcezze del torrone.

I viaggiatori potranno accomodarsi nelle mitiche carrozze “Centoporte” trainate dalla locomotiva a vapore centenaria FS Gr. 740-278 costruita nel 1922. All’arrivo in città, previsto per le 11, sono attese oltre 400 persone che verranno accolte con un kit di materiale promo-turistico da parte dell’infopoint.

Altro appuntamento identitario della festa è la rievocazione storica di domenica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza durante la quale 150 figuranti in abiti rinascimentali a partire dalle 15 sfileranno per le vie del centro di Cremona accompagnati da sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari.

I bambini arriveranno alle 16 in Piazza del Comune dove avverrà il matrimonio più famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce simbolo della città: il torrone, appunto.

Un'occasione imperdibile

Domenica 20 novembre si segnala, invece, la consegna dei riconoscimenti: il “Premio Torrone d’Oro” in omaggio a Ugo Tognazzi con la presenza degli eredi a ritirarlo, e “Premio gatronomico Ugo Tognazzi” del concorso gastronomico. Verranno premiati i ristoranti che hanno realizzato piatti e ricette scritte da Tognazzi e ispirate ai film che ha interpretato.

Sarà un’occasione imperdibile per rivivere l’appuntamento riservato a tutti i golosi e gli amanti della tradizione che darà alla città di Cremona un’occasione importante per celebrare il suo dolce caratteristico. Come ogni anno, ci saranno produttori di torrone provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare il dolce simbolo della città con degustazioni e showcooking.

La Festa del Torrone è promossa dal Comune di Cremona e dalla Camera di Commercio di Cremona e vanta il contributo della Regione Lombardia. Per leggere il programma completo e scoprire tante curiosità sulla manifestazione CLICCATE QUI.