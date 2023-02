A Crema tornano i Mercatini del Carnevale Cremasco

Tornano a Crema i Mercatini del Carnevale cremasco, una golosa e bellissima manifestazione nata nel 2000 per completare ed arricchire il programma del Gran Carnevale Cremasco, il più importante della Lombardia.

A Crema i Mercatini del Carnevale Cremasco

I Mercatini del Carnevale Cremasco, dedicati alla promozione e vendita dei prodotti tipici locali e italiani, dell’artigianato e dell’arte, sono organizzati dall’Agenzia Cinzia Miraglio di Crema in collaborazione con il Comitato Carnevale Cremasco e hanno ottenuto il Patrocinio del Comune di Crema, della Pro Loco di Crema e della Provincia di Cremona. Si svolgeranno il 12, 19 e 26 Febbraio 2023 in Piazza Duomo dalle ore 9,00 alle ore 19,00, ad eccezione della data del 12 Febbraio (data delle elezioni amministrative regionali), in cui si svolgeranno in tre location diverse:

Piazza Duomo con Info Point del Comitato Carnevale, i prodotti tipici alimentari locali e della Lombardia, la scuola del Tortello cremasco organizzato dall’Agriturismo il Loghetto di Crema. Sarà presente inoltre il materiale informativo della Confraternita del tortello cremasco.

Piazza Garibaldi (con i prodotti tipici alimentari italiani)

Giardini di Porta Serio solo stand artigianato, prodotti bio e opere dell'ingegno/OPI con laboratori creativi “Crea la tua mascherina”. La CROCE ROSSA di Crema propone la trucca-bimbi e presenta l’"Ambulanza dei peluches” che fa parte del progetto Croce Rossa a Scuola ed è rivolto ai bambini delle scuole materne e dell’infanzia.

Il 19 e 26 Febbraio sono confermate le sfilate dei grandi carri del Gran Carnevale con i Mercatini in Piazza Duomo e i laboratori per bambini “Crea la tua mascherina”.

I Mercatini del Carnevale Cremasco offrono ai visitatori la possibilità di degustare ed acquistare una ricchissima selezione di prodotti alimentari tipici, sia locali (come i tradizionali tortelli cremaschi, il formaggio Salva, il dolce Spongarda, il torrone cremonese) che italiani dal Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna, Trentino, Campania, Valle d’Aosta, Veneto e altri prodotti di nicchia. Non mancheranno articoli artigianali creativi, prodotti per il benessere naturale, libri.

Sono più di 100 gli operatori che si alternano nelle 3 domeniche e circa 70 gli operatori in ogni giornata: assortimento di articoli e qualità dei prodotti sono le caratteristiche che da più di 20 anni attirano moltissimo visitatori in piazza per fare acquisti ai Mercatini.

Solidarietà

Spazio inoltre alla solidarietà con la presenza di:

Croce Rossa Italiana Comitato locale di Crema con la vendita di coriandoli e stelle filanti (e il 12 Febbraio ai Giardini di Porta Serio presentano l’”Ambulanza dei peluche” e una postazione di truccabimbi)

Associazione Padre Santo con la vendita di fiori

Gli amici di Crema per le missioni con la vendita di libri usati

Associazione Arischiogatti con la vendita di gadget dedicati ai gatti.

Visitare la città

L’evento è inoltre una fantastica occasione per visitare la bella città di Crema, ricca di arte e storia e diventata ancora più famosa dopo la realizzazione del film da Oscar “Chiamami col tuo nome” del Regista Luca Guadagnino. Contattare la Pro Loco per organizzare visite guidate: prolococrema.it. - Tel: +39 0373 81020