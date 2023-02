Tutto pronto per il Gran Carnevale Cremasco che torna dopo tre anni

L'appuntamento è per domenica 19 febbraio alle 14.30 in Piazza Giovanni XXIII a Crema, in programma la prima sfilata dei carri allegorici.

Torna il Gran Carnevale Cremasco

Dopo tre anni di attesa, torna finalmente il Gran Carnevale Cremasco. I carri sfileranno lungo le vie del centro cittadino dalle 14.30 di domenica. La città si ritroverà dopo tanto tempo nel segno della festa e della leggerezza in uno dei carnevali più importanti di tutta la Lombardia.

Sul percorso cittadino sfileranno cinque carri, in competizione tra di loro, che mostreranno il frutto del lavoro delle maestranze artigianali cremasche che appartengono ai due gruppi di volontari del Comitato Carnevale. Ogni carro è portatore di un messaggio legato ai temi di attualità.

Tra i carri che sfileranno c'è il Carro Strada “Quando ero piccolo io” che rappresenta un tuffo nel passato per riflettere su tempi, ritmi e abitudini che abbiamo perso. Poi ci sarà il Carro Drago “La leggenda del tarantasio” che raffigura un racconto in cui la storia si intreccia all’immaginazione in un viaggio originale.

Bande, gruppi folcloristici e altri ospiti

Insieme ai carri allegorici sono previste bande, gruppi folcloristici e ospiti speciali. Ci saranno il gruppo folcloristico brasiliano Tropical Dream, con Miwa-Cartoon Street Band è garantita la musica dal vivo. Ma ci saranno anche gruppi di maschere veneziane e per i bambini gonfiabili giganti e trucchi.

Dalle ore 9 alle ore 19 in Piazza Duomo troverete inoltre i Mercatini di Carnevale. Si tratta di una tradizione che arricchisce la città e cerca di favorire anche il commercio di vicinato attirando i visitatori nel centro storico. Saranno allestite bancarelle per la vendita di prodotti tipici alimentari locali e italiani ma prodotti di artigianato e tanto altro.

La festa di tutti

Sempre in occasione del Carnevale, sabato 25 Febbraio alle ore 15 Topolino porterà un pò di allegria e spirito carnevalesco ai bambini del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore di Crema.

“Il Carnevale è la festa di tutti i bambini – ha detto il presidente del Comitato Carnevale Cremasco Eugenio Pisati - Non potevamo dimenticarci dei bambini che, per varie ragioni, non possono partecipare al carnevale. Siamo noi che porteremo il Carnevale Cremasco da loro. Speriamo di regalare loro sorrisi, momenti allegri e spensierati”.

Per i bambini e i ragazzi dai 9 ai 14 anni il prezzo è di 5 euro mentre per gli adulti si pagano 10 euro. Per info potete scrivere a ufficiostampa.crema@gmail.com , telefonare al 340 8222763 o visitare il sito web CLICCANDO QUI.