Olimpiadi Tokyo 2020: Vanessa Ferrari medaglia d'argento al corpo libero

Ieri le emozioni forti, indimenticabili, grazie a Marcell Jacobs, 26 anni da Desenzano, incoronato uomo più veloce del mondo con lo splendido oro con tanto di record europeo a 9"80 nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo. Oggi un'altra bresciana, Vanessa Ferrari, 30 anni da Orzinuovi, ha tenuto altissimo l'onore della lombardia.

Vanessa Ferrari, medaglia d'argento al corpo libero

La ginnasta azzurra ha infatti conquistato la medaglia d'argento al corpo libero al termine di una prova fantastica, superata solo da Jade Carey (14.233).

Vanessa è un'atleta più che longeva in uno sport che propone talenti ancora adolescenti. Anche lei, come Jacobs, aveva un conto aperto con la fortuna, pensando ai quarti posti di Londra e Rio e a quelle due volte in cui si è rotta i legamenti.

Ora il giusto premio, uno splendido argento sulle note di “Con te partirò” di Bocelli con il punteggio di 14.200. Più forte degli infortuni, più forte della sfortuna. Semplicemente fantastica.

"Ennesima impresa strepitosa"

"Un'altra impresa strepitosa. Quella compiuta dalla bresciana Vanessa Ferrari vale molto di più di un argento, che già di per sé ha un significato altissimo. È la rappresentazione concreta di come la volontà e la caparbietà molto spesso nella vita ti portino a conquistare traguardi eccezionali, anche quando ormai pensi siano difficili da raggiungere. Fantastica Vanessa e complimenti anche agli altri atleti a nome di tutti i lombardi".

Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al presidente del CONI, Giovanni Malagò, raggiunto telefonicamente, dopo l'argento conquistato da Vanessa Ferrari, per complimentarsi dell'eccezionale andamento della pattuglia azzurra alle Olimpiadi e dell'eccezionale bottino di medaglie conquistate a Tokyo.

"Lo sport italiano - ha detto Fontana a Malagò - sta andando oltre più rosea aspettativa. Bravi, anzi bravissimi. E non è ancora finita..."

