Sulle ali dell’entusiasmo per il positivo esordio casalingo di lunedì contro l’OpenjobMetis Varese, la Vanoli Cremona cercherà di ripetersi venerdì 10 settembre 2021 alle 21 sempre al PalaRadi contro il Banco di Sardegna Sassari.

La Vanoli in campo venerdì al PalaRadi contro Sassari

Gli ospiti hanno dimostrato nella gara di andata di SuperCoppa Italiana di essere attualmente superiori ai cremonesi che, come noto, si stanno piano piano compattando con l’arrivo in settimana degli ultimi due americani direttamente dagli States. L’ala Miller è giunta solo martedì e la guardia Harris nel week-end. Con ogni probabilità sarà a disposizione di coach Galbiati anche il centro McNeace che sta superando l’infiammazione ad una gamba. Potrebbe sedersi in panchina pure Miller con un paio di allenamenti con i compagni.

Gli avversari

La Vanoli in Sardegna era “imbottita” di under 19, poi con i varesini, qualche miglioramento c’è stato. Certo il sodalizio di coach Cavina, ha pezzi da novanta come il “professore" Logan, il concreto e veloce Battle, lo “scientifico” Bendzius, il possente Mekowulu. Gentile sa anche dirigere da play ed in crescita sono Burnell, Clemmons e Treier.

L’obiettivo primario della Vanoli Cremona, attualmente è quello di inserire negli schemi, soprattutto in quelli difensivi, i nuovi arrivi visto che la loro mentalità non è certo questa. Coach Galbiati ed i suoi stretti collaboratori sanno perfettamente che è necessario ancora del tempo per costruire la struttura ma c’è tanta buona volontà ed entusiasmo.

Marco Ravara