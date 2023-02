Juvi Ferraroni: domenica in Sicilia il match con la 2B Control

Coach Alessandro Crotti, già la settimana scorsa, aveva anticipato che con la gara di Trapani, iniziava per la Juvi Feraroni una serie di match di vitale importanza per la permanenza in A2. Il momento è arrivato.

2B Cotrol-Juvi Ferraroni

Gli oroamaranto, domenica 19 febbraio 2023 alle 12, saranno in Sicilia per affrontare la 2B Control. I padroni di casa stanno lottando a denti stretti per poter entrare nei play-off al termine della regular season. E’ il regalo che vuole fare ai propri calorosi tifosi il team di coach Daniele Parente.

Il match con la Juvi Ferraroni rappresenta un banco di prova molto importante. I granata non vogliono bloccarsi davanti all’ostacolo dei cremonesi che stanno battendosi per la salvezza. Trapani, in casa, si trasforma, sfodera prestazioni di livello e carattere. Certamente meglio di quelle in trasferta.

Ha un roster di spessore in cui brillano Carter, Renzi, Stumbris, Massone, Guaiana, Tsetserukou oltre a giocatori imprevedibili come Kovachev, Dancetovic Romeo. Non sarà della partita Marco Mollura che alla vigilia del match contro Rieti, si è infortunato al primo dito del piede destro e dovrà restare fermo ancora per 40 giorni.

Per la Juvi Ferraroni la situazione in classifica è delicata ma c’è la convinzione che la squadra può giocarsela contro qualsiasi avversario. Quello a Trapani è un match in cui la tattica conterà il giusto, ma ci vorrà un’alta concentrazione da parte di tutti i componenti per 40 minuti e lottare su ogni possesso di palla. Per Allen e compagni si tratta di una gara dura contro una compagine che non concederà nulla.

Gli juvini dovranno stare molto attenti a non farsi trascinare dall’entusiasmo e dal calore del pubblico trapanese, da sempre considerato il sesto uomo sul parquet. Dopo la gara siciliana, Reati e soci riceveranno al PalaRadi Casale Monferrato e latina, poi a piacenza e chiusura con Cantù. Obiettivo vincere almeno tre partite.

Marco Ravara