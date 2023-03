Questo fine settimana a Cremona la prima Selettiva Area Nord del Campionato Italiano Motocross Junior.

Il futuro del motocross azzurro passa da Cremona

Ritorna il grande motocross al crossdromo “Città di Cremona” che questo fine settimana farà da palcoscenico alla prima Selettiva Area Nord del Campionato Italiano Motocross Junior. Per il settimo anno consecutivo l’impianto gestito dal Motoclub Cremona ospiterà la gara riservata alle giovani promesse del motocross italiano.

Negli anni alla gara di Cremona hanno preso parte piloti che in seguito si sono affermati a livello internazionale come Mattia Guadagnini, pilota ufficiale GasGas e protagonista del mondiale MXGP, Lotte Van Drunen, la quindicenne olandese che per due anni ha vastito i colori del Motoclub Cremona e che domenica scorsa nel GP di Sardegna è terminata seconda nel primo round del campionato mondiale femminile, e Andrea Bonacorsi, vincitore in Sardegna nella gara dell’europeo EMX250.

In pista cinque categorie

Cinque le categorie che scenderanno in pista con le classi 65 debuttanti e cadetti, 85 junior e senior, e 125 junior. Il programma prevede per la giornata di sabato lo svolgimento di prove libere e cronometrate mentre domenica, dopo i warm up del primo mattino, si correranno le due manche titolate per ogni categoria. Le iscrizioni hanno superato quota 230 piloti partecipanti e lo spettacolo non mancherà per tutta la durata della manifestazione.