Basket, al via i play-off: Vanoli Cremona sabato al PalaRadi incontra Agrigento

Vanoli Cremona sabato 13 maggio 2023 sul parquet per la gara di apertura dei play-off.

Al via i play-off

La Vanoli Cremona ha concluso la fase ad orologio con una doppia sconfitta che pur non essendo il massimo per l’entusiasmo dei tifosi, è comunque servita ai biancoblu per evitare di incrociare da subito Treviglio e Cantù, due compagini tra le più temibili per la promozione in A1.

I biancoblu, hanno terminato la seconda fase della stagione agonistica al quarto posto del girone, mentre la Moncada Energy Agrigento, avversaria appunto del primo turno play-off, è stata la protagonista piazzandosi al vertice del girone Bianco e tredicesima nella graduatoria generale.

Il match di apertura

Il match di apertura, per il team di coach Cavina, andrà in scena sabato 13 maggio 2023, alle ore 20.30 al PalaRadi, in anticipo rispetto al resto del tabellone e ciò è dovuto alla concomitanza con la gara della Juvi. Anche Gara 2 sarà anticipata di un giorno, per evitare ai siciliani di rimanere più tempo al Nord Italia, rischiando di non potersi allenare nel modo giusto. Si giocherà in Sicilia alle 20 di lunedì 16. Poiché ogni turno sarà al meglio delle cinque partite, le date successive saranno per Gara 3, venerdì 19 maggio alle 20:30, Gara 4 domenica 21 alle 18 e mercoledì 24 maggio al palaRadi per l’eventuale gara 5.

Marco Ravara