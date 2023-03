Vendere casa in montagna, questo è il momento giusto

La montagna, si sa, ha sempre avuto il suo fascino. Le sue cime innevate d'inverno e rigogliose in estate, i tramonti che le incorniciano, l'aria incontaminata e il cibo genuino hanno sempre ispirato molte persone a mollare tutto per ritrovare un ritmo di vita più lento e sereno.

La montagna da sempre è dispensatrice di benessere, concilia la vita sana, la tranquillità, col divertimento e la mondanità.

A differenza di molti altri luoghi immersi nella natura, la montagna si può vivere quattro stagioni all'anno, praticando sport sulla neve, escursioni, trekking, anche una semplice passeggiata all'aria aperta.

L'aria, in alta quota, è certamente più pulita e la gente segue ritmi di vita ben distanti dal tran-tran di una grande metropoli.

In molti, negli ultimi due anni, hanno persino scelto di lasciare la loro casa in città per trasferirsi in montagna, essere più a contatto con la natura e offrire ai propri figli una vita più genuina di quella che potrebbero vivere in città.

La possibilità di lavorare in smart working ha di fatto convinto molti a trasferirsi, per riuscire a conciliare meglio gli impegni casa-lavoro e non rinunciare al valore riscoperto degli spazi verdi.

Per questa ragione sempre più persone stanno investendo sul mattone ad alta quota, per le ragioni più disparate.

Lo stanno facendo per ragioni personali, per trasferirsi e cambiare residenza, ma anche per investire e mettere a reddito un immobile che, con l'affluenza turistica dell'ultimo anno, senza dubbio può essere sfruttato come alloggio per affitti brevi o piccole attività ricettive.

I numeri lo dimostrano chiaramente.

Le compravendite sono in crescita, il valore del mercato anche e non meno anche i prezzi di vendita.

In testa si posizionano certamente il Trentino Alto-Adige e la Val d'Aosta con le loro località turistiche più blasonate, quali Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo e Courmayeur. Ma non scherzano neanche la Val Gardena e Livigno, località emergenti in quanto a turismo montano.

I prezzi in media oscillano tra i 13 mila euro delle località più blasonate, rispetto ai 5mila di quelle meno affollate.

In ogni caso sono valori decisamente superiori rispetto alla media di mercato italiana.

In uno scenario del genere, decidere di mettere in vendita la propria casa di montagna ha tutte le premesse per consentire di portare a casa un ottimo profitto, se le caratteristiche dell'immobile lo permettono.

Certo, bisogna sempre partire da valori certi, ben ponderati che costituiscano una base certa su cui fissare un giusto prezzo di vendita.

Calcolare il valore dell'immobile e raffrontarlo col mercato locale è il primo step che permette di raggiungere una trattativa di successo, in tempi celeri.

Ma quanto vale il mio immobile?

Una domanda a cui molti cercano risposta, perché il valore immobiliare è qualcosa di completamente diverso rispetto al prezzo a cui si vuole vendere. Una guida molto esaustiva pubblicata sul sito dell'agenzia immobiliare online Dove.it, ci chiarisce proprio questo passaggio.

Calcolare il valore immobiliare, infatti, tiene conto di parametri, caratteristiche, coefficienti, classi, dati e numeri forniti dall'Agenzia delle Entrate e fissati sulla base delle tendenze di mercato.

Seguire le proprie idee di vendita, può essere fuorviante e condurre a un prezzo eccessivamente elevato rispetto al mercato o troppo basso rispetto al valore effettivo dell'immobile.

Calcolare quest'ultimo dato, seguendo una guida precisa e puntuale è senza dubbio auspicabile per chi vuole concludere un buon affare in poco tempo.

Nella risorsa si possono scoprire tutti i passaggi necessari a calcolare la superficie esatta del proprio appartamento, quali fattori influenzano il valore dell'immobile, quali coefficienti applica al calcolo per giungere alla somma finale.

Uno strumento senza dubbio utile per tutti coloro che hanno deciso di mettere in vendita la propria casa in montagna.