Richiedere preventivi online e ordinare prodotti tipografici personalizzati? Su StampaeStampe.it

È un’esperienza acquisita nel corso di oltre vent’anni di attività, quella che ha permesso a StampaeStampe.it di affermarsi come assoluto punto di riferimento nel mondo della stampa digitale. Nello spazio di qualche tap sul portale, è possibile elaborare preventivi a costo zero e personalizzare decine di supporti, dal plexiglass al legno. Il valore dell’esperienza d’acquisto garantita ad ogni utente trova riflesso negli oltre 4.200 feedback verificati da Feedaty.

Anche i meno esperti di tecnologia potranno dare vita a complesse iniziative di comunicazione. Tra le soluzioni disponibili si incontrano bandiere pubblicitarie, biglietti da visita, espositori per fiere, carte da parati, forex o striscioni. Ma anche flyer, stickers, adesivi per vetrine, brochure ed etichette per vino. Sono del resto oltre 50.000 i clienti soddisfatti.

I materiali selezionati assicurano ottime qualità di stampa. In questo modo, sarà possibile realizzare anche progetti importanti, sia per interni che per esterni. Inoltre, vengono impiegati unicamente macchinari all’avanguardia e moderne tecnologie.

Prerogativa che rende unica la shopping experience sullo store è l’opportunità di scegliere la data di consegna dell’ordine. Optando per quella più lontana i costi si riducono. Le spedizioni sono effettuate da corrieri espressi nazionali con comprovata esperienza, come BRT e GLS, ed è possibile monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento del viaggio, grazie al codice per il tracking.

Nella sezione “Promozioni” sono raccolte le occasioni di risparmio più competitive attualmente attive. Inoltre, sono cumulabili con gli sconti relativi alla data di consegna. Il portale implementa poi una pagina “Blog” dove sono raggruppati consigli e spunti interessanti per ottimizzare i propri progetti.

PayPal, carta di credito, bonifico bancario, contrassegno, in tre rate con Scalapay o in contanti con ritiro della merce in sede sono le modalità di pagamento previste da StampaeStampe.it. Tutte quante garantiscono la più totale sicurezza.

Infine, in caso di dubbi, domande o richieste particolari, è attivo un cordiale servizio di customer care, sempre pronto ad indirizzare verso la scelta più adatta. È raggiungibile via e-mail, tramite numero di telefono, chat online o social network.

