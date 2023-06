Perché trasferirsi a Cremona?

Sognate una vita immersa nella cultura, in un'atmosfera di tranquillità e autenticità? Vorreste trascorrere le vostre giornate tra le strade di una città ricca di storia, patrimonio UNESCO per la sua arte liutaria, e gustare le prelibatezze culinarie tipiche della tradizione italiana?

Cremona potrebbe essere la risposta ai vostri desideri. Questa città affascinante, situata quasi a cavallo tra la Lombardia e l'Emilia Romagna, vanta una posizione geografica davvero invidiabile.

Perché Cremona è una città molto valida per trasferirsi?

Spostarsi a Cremona significa innanzitutto vivere in una città che ha molto da offrire sia in termini di cultura che di stile di vita. Cremona è conosciuta in tutto il mondo per la sua tradizione liutiera, un'arte che risale al 16° secolo e che è ancora molto viva oggi, con liutai che esportano i loro strumenti ad arco di alta qualità in tutto il mondo.

Dal 2012, questa tradizione è anche parte del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Questa città vi stupirà con le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche con la sua vivace atmosfera, frutto di un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

Oltre alla sua ricchezza culturale, Cremona vanta anche una grande tradizione culinaria. La città è famosa per le sue specialità, tra cui spiccano i dolci come il torrone. Le aziende locali producono queste delizie seguendo ricette secolari e le esportano in tutto il mondo, contribuendo a far conoscere e apprezzare il vero sapore della cucina italiana. Ma Cremona è anche un importante centro economico, con molte opportunità di lavoro nel settore alimentare e in altri settori.

Il centro storico di Cremona

Immergersi nel centro storico di Cremona è come fare un salto nel passato. Qui, la storia e la cultura della città prendono vita. Le strade acciottolate conducono a monumenti medievali come il Duomo e il famoso Torrazzo, la torre campanaria del duomo che, con i suoi 112 metri di altezza, è considerata il terzo campanile in mattoni più alto del mondo.

Vivere nel centro storico di Cremona offre l'opportunità di assaporare la vita quotidiana in una città ricca di storia e cultura. Le botteghe di liutai, le antiche piazze e le chiese storiche creano un'atmosfera unica e affascinante.

Il prezzo medio per acquistare una casa nel centro storico di Cremona è di circa 1200 euro per metro quadro, un investimento che può variare da un minimo di 900 euro ad un massimo di 1400 euro per metro quadro. Se volete comprendere nel dettaglio i prezzi e le migliori occasioni, ci sentiamo di suggerirvi di visitare la sezione dedicata a case vendita a Cremona su tecnocasa.it.

Quartiere Po e Zona Castello

Se cercate un'alternativa più economica al centro storico, potete considerare il Quartiere Po e la Zona Castello. Questa zona, un tempo centro dell'industria liutaria, offre oggi una vivace miscela di modernità e tradizione.

Qui potete trovare sia edifici storici che abitazioni moderne, con una media di circa 1000 euro al metro quadro. La Zona Castello offre anche diversi parchi e aree verdi, che la rendono ideale per famiglie con bambini.

Inoltre, la zona è ben servita dai mezzi pubblici, con linee di autobus che la collegano facilmente al centro città e alla stazione ferroviaria.

Molti negozi, ristoranti e attività commerciali si trovano in questa zona, così come le scuole e le strutture sportive, il che la rende una scelta molto pratica per chi desidera avere tutto a portata di mano.

Vivere vicino al fiume Po

Se siete amanti della natura, potreste considerare l'idea di trasferirvi vicino al fiume Po. Questa zona di Cremona offre una vista panoramica sul fiume e sulle campagne circostanti, oltre alla possibilità di fare lunghe passeggiate e di praticare sport all'aria aperta.

In conclusione, Cremona offre una grande varietà di opzioni per chiunque voglia trasferirsi in questa affascinante città. Che siate amanti della storia e dell'arte, appassionati di cibo e vino, o che cercate semplicemente un luogo tranquillo dove vivere, Cremona ha qualcosa da offrirvi.