I libri più venduti nel mese di gennaio, ecco quali sono

L’inizio del 2022 ha portato con sé tante novità ma aveva anche come traino alcune card regalo donate a Natale; ecco infatti che molti lettori hanno approfittato dei saldi e delle tessere per acquistare libri. L’inizio dell’anno per molte librerie e case editrici è stato particolarmente ricco, ma quali sono stati i libri più venduti nel mese di gennaio? Un buon alternarsi tra novità e libri classici.

Fabio Volo, Una Vita Nuova

Il primo libro tra i più venduti di gennaio 2022 è Una Vita Nuova di Fabio Volo. Il titolo, uscito a fine anno e utilizzato come regalo di Natale da molti, racconta la storia di due amici che a bordo di una macchina rossa sportiva come quella in copertina affrontano i cambiamenti della propria vita. Il viaggio che congiunge la Puglia a Milano fa da sfondo alle storie di Paolo e Andrea due amici che si raccontano tra crisi di coppia, di mezza età, di vita. Se da una parte assistiamo a Paolo che comprende che quel “dovere” è il suo “volere” diverse le cose sono per Andrea.

Donato Carrisi, La Casa Senza Ricordi

Secondo posto per Donato Carrisi che con La Casa dei Ricordi alimenta la passione per i thriller psicologici. La storia racconta di un bambino finalmente ritrovato nel bosco quando tutti avevano perso le speranze; perfettamente pulito, nutrito e vestito dimostra che qualcuno si è preso cura di lui ma è senza memoria quindi non ha nulla da raccontare e non riesce a dare spiegazioni. Nico, questo il nome del piccolo, viene aiutato da Pietro Gerber ipnotista fiorentino che inizia il viaggio nella mente del bambino.

Ken Follet, Per niente al mondo

Un libro estremamente attuale che fa pensare proprio alla situazione di oggi: Ken Follet con Per Niente al Mondo indaga la situazione del terrorismo islamico notando una tensione crescente tra le potenze del mondo. Fanno da sfondo storie di agenti segreti, sotterfugi e giochi di potere. Con la minaccia della terza guerra mondiale, il best seller ha già conquistato i fan.

Antonio Manzini, Le ossa parlano

Un libro giallo tra i più venduti e letti di gennaio. L’inizio del 2022 ha isto trionfare Le Ossa Parlano di Antonio Manzini. Il romanzo racconta di ossa trovate nel bosco che celano segreti e una storia sicuramente interessante tutta da scoprire.

Michel Houellebecq, Annientare

Si intitola Annientare il romanzo di Michel Houellebecq che rientra tra i più letti e acquistati del mese di gennaio. Il romanzo tra i più venduti del 2022 racconta la storia di Paul Raison che viene contattato per tutelare la sicurezza nazionale; una storia ricca di tensioni e giochi di potere in cui non manca un puzzle familiare.

Erin Doom, Il Fabbricante di Lacrime

Il fabbricante di lacrime di Erin Doom non è un libro novità, è stato pubblicato infatti a maggio 2021 ma continua ad essere uno dei più venduti anche ad inizio 2022. Il romanzo racconta di Nica, una giovane adolescente che sta per essere adottata. Lei viene accompagnata ad un altro ragazzo che ha un fascino misterioso e inquietante.

Madeline Miller, La canzone di Achille

Si intitola La canzone di Achille il romanzo di Madeline Miller che vuole riscrivere la storia mostrandola nella verità; ci è sempre stato raccontato di Achille e Patroclo definendoli buoni amici tanto che Patroclo decide di morire al posto di Achille ma la storia reale è un’altra. Mettendo da parte la tragedia di Troia e gli scenari di guerra, dietro a tutto c’è una storia d’amore e non stiamo parlando di Elena e Paride ma di quella tra Achille e Patroclo. Leggere questo romanzo ti farà mettere in discussione tutto ciò che hai studiato fino ad oggi.