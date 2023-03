Alla scoperta dei borghi più belli della Lombardia: Milano e dintorni

L'Italia è uno scrigno di tesori, ogni regione ha le sue tradizioni e le sue caratteristiche peculiari, espressione di una storia e di un passato che riecheggia tra le mura delle grandi città e dei piccoli borghi.

E sono proprio questi ultimi, il vero tesoro da scoprire, luoghi sospesi nel tempo, lontani dai grandi centri, dove la vita scorre più lentamente, e dove ci si può rifugiare per allontanarsi dal caos delle grandi città.

Che si tratti di una vacanza oppure di un weekend mordi e fuggi, partire alla scoperta dei piccoli paesi che circondano i centri più popolosi, si rivelerà una scelta felice, e un'occasione per rilassarsi e godersi le bellezze nascoste della nostra incantevole Italia.

Pensiamo, ad esempio, agli abitanti delle metropoli come Milano, città meravigliosa ma effettivamente poco adatta ad una vacanza all'insegna del relax. Ecco che per chi la vive ogni giorno, "fuggire" dalla città diventa indispensabile per riuscire a trascorrere un periodo di relax e riposo. Ed effettivamente la Lombardia è davvero ricca di borghi storici, tutti da scoprire, piccoli centri dove il tempo sembra essersi fermato, e dove si ha la possibilità di soddisfare anche il palato, gustando alcuni dei piatti della tradizione regionale.

Per andare alla scoperta di questi piccoli tesori, e godersi un viaggio davvero senza pensieri, l'ideale è lasciare a casa l'auto, e affittarne una.

L'automobile, infatti, risulta essere il mezzo di trasporto perfetto quando si tratta di raggiungere luoghi lontani dai circuiti turistici convenzionali, l'unico modo per godersi davvero il viaggio. Si potrebbe pianificare, ad esempio, un itinerario "a tema", partire da Milano, raggiungere Mantova e da lì esplorare alcuni dei borghi più belli della zona, come Sabbioneta , per andare ad approfondire la conoscenza con una delle famiglie più importanti del Rinascimento, i Gonzaga.

A Mantova, infatti, si trovano alcuni dei monumenti più belli legati alla famiglia Gonzaga, come Palazzo Te e Palazzo Ducale, dove sono presenti alcuni dei cicli di affreschi più importanti della storia dell'arte. Da qui si può proseguire in direzione di Sabbioneta, la meta ideale per fare davvero un viaggio nel tempo, un luogo incantato, considerato davvero la rappresentazione di quella che era "La città ideale", secondo una concezione puramente rinascimentale. Una cittadina dove il tempo sembra essersi fermato e che merita una visita, senza dubbio.

Allora, cosa aspetti? Parti alla scoperta di alcuni dei luoghi più incantevoli della nostra bella Italia.