Piloni: "Cercheremo di fermare la deriva di questa Regione"

Matteo Piloni, consigliere regionale del Pd, continua la sua esperienza in consiglio regionale: alle elezioni di febbraio è stato eletto con 5.566 voti, ancora più della volta precedente in una tornata con meno elettori. E lui ne va chiaramente fiero.

Che bilancio fa della scorsa legislatura?

Intanto, è stata contraddistinta da diversi eventi come la pandemia, che ha colpito in tutta la sua drammaticità, e nell’ultimo periodo la guerra in Ucraina e la siccità, che incidono sul quotidiano, ma anche su quello che sarà il nostro futuro. Si sono poi aggiunte le gravi carenze del governo regionale, sia riguardo la gestione del Covid, che dal punto di vista del mancato intervento sulla sanità, sui trasporti, sull’agricoltura e sull’ambiente. Di fronte a questi problemi ho provato a interpretare il ruolo di consigliere regionale in modo concreto, cercando di portare al Pirellone le necessità dei cittadini, delle imprese, delle associazioni e degli amministratori.

Cosa si aspetta dal prossimo quinquennio?

Sarà molto complesso e sarà importante continuare a impegnarsi per far sì che la nostra provincia non venga lasciata indietro, cercando di far mantenere le promesse fatte dalla Giunta negli scorsi 5 anni ai nostri cittadini, sia dal punto di vista delle nuove infrastrutture ferroviarie, che da quello degli investimenti sulla sanità, come l’ospedale di Cremona.

Come è stata la campagna elettorale?

Un’esperienza ricca di soddisfazioni, perché ho trovato il sostegno di molti e soprattutto ho avuto la possibilità di visitare tantissimi comuni della provincia, dal casalasco all’alto cremasco, con la consapevolezza che si trattava di un ritorno in quei luoghi e con il piacere di rivedere persone a cui in questi 5 anni avevo cercato di dare una mano. È stata la soddisfazione più grande e mi ha dato un riscontro positivo sul lavoro fin qui fatto.

Come commenta il risultato elettorale in Lombardia?

È stata una campagna elettorale in cui abbiamo portato temi molto forti, dalla sanità ai trasporti, e abbiamo proposto un cambiamento concreto per la Lombardia. Purtroppo, non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo sicuramente posto sotto i riflettori la profonda crisi della sanità e dei trasporti lombardi. I prossimi 5 anni saranno molto importanti per fermare la deriva che sta prendendo questa regione e come minoranza ci batteremo per farlo.