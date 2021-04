“I vaccinati possano far visita ai famigliari in RSA”, la proposta fatta al Ministro Speranza

Il Presidente della Commissione Regionale Sanità Emanuele Monti ha scritto insieme alla Vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti al Ministro della Salute Roberto Speranza, chiedendo delle linee guida nazionali per permettere ai vaccinati di far visita ai propri famigliari nelle RSA.

Famiglie e strutture chiedono da tempo un sblocco, una norma che permetta finalmente di riunire, senza alcun velo di plastica in mezzo, gli ospiti delle RSA ai loro famigliari. Un appello rilanciato nelle scorse settimane anche dal Comitato Orsan che riunisce le famiglie, sulla scorta dei dati sulle vaccinazioni degli ospiti (il 100% con la prima dose, l’88% con anche la seconda) e dopo la visita di Moratti al Pio Albergo Trivulzio, ora Covid free dopo esser stato il simbolo della tragedia consumatasi nelle RSA nelle prime fase dell’epidemia.

“Alle parole seguano i fatti e vengano riaperte subito le visite in presenza a parenti, familiari e amici degli ospiti delle Rsa che sono in lockdown e isolamento forzato ormai da più di un anno”, chiedeva il presidente di Orsan Dario Francolino .

Passate quasi due settimane, qualcosa si è mosso. Non c’è alcuna risposta, solo un rinvio allo Stato.

“Ho scritto personalmente al Ministro della Salute, Roberto Speranza, in sintonia con la Vicepresidente Moratti, per chiedere che vengano emanate apposite linee guida nazionali per organizzare le visite agli ospiti delle RSA da parte di soggetti che a loro volta abbiano completato il ciclo vaccinale – fa sapere il consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità Emanuele Monti – Un atto dovuto, dopo più di un anno di severe restrizioni, tenuto conto dell’evolversi in maniera assolutamente positiva della campagna di immunizzazioni dei degenti e del personale”.