Espulsi tre consiglieri regionali della Lega, tra loro il cremonese Federico Lena

I politici attualmente in carica hanno abbandonato la Lega di Salvini che li ha espulsi. Insieme hanno fondato un nuovo gruppo, il Comitato Nord.

Espulsi dal partito

I consiglieri in Lombardia Federico Lena, Roberto Mura ed Antonello Formenti hanno deciso di lasciare la Lega di Salvini per divergenze. Andandosene hanno parlato di malessere interno al partito, di non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali e di abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste per loro fondamentali.

La reazione della Lega è stata dura ed immediata, hanno optato per l'espulsione dei tre. Nel pomeriggio di ieri, poche ore dopo l'esplosione del caso, il coordinatore regionale lombardo della Lega per Salvini premier Fabrizio Cecchetti si è espresso condannando rifiutando le giustificazioni date dai consiglieri per l'abbandono.

“Preso atto della decisione dei consiglieri Formenti, Lena e Mura di tradire il mandato ricevuto da migliaia di elettori e abbandonare il gruppo regionale della Lega Salvini - dichiara il coordinatore - si è riunito il Comitato di Disciplina e Garanzia che ha espulso i tre consiglieri."

Il Comitato Nord e l'intervento di Bossi

"Prendiamo atto – continua Cecchetti – della loro scelta politica ma sarebbe opportuna almeno la correttezza perché parlare di scelta dettata da criticità territoriali e abbandono delle tematiche autonomiste è inverosimile riferendosi alla Lombardia pensando che il nostro movimento ha cinque ministri lombardi, pensando ai miliardi appena sbloccati dal ministro Salvini per infrastrutture lombarde, pensando all’accelerazione impressa dal ministro Calderoli all’iter dell’autonomia regionale o tanti dossier lombardi, primo fra tutti quello delle Olimpiadi, subito presi in mano dai nostri ministri”.

Dal canto loro, i consiglieri intendono dare vita ad un nuovo gruppo regionale. Il collettivo prenderà il nome di Comitato Nord, la corrente autonomista e nordista fondata da Umberto Bossi. Il presidente del gruppo di corrente bossiana sarebbe Roberto Mura. Persino il loro simbolo richiama Bossi attraverso l'utilizzo i colori tipici della Lega: il verde, il giallo e il blu.

“Chiederò a Matteo Salvini l’annullamento del provvedimento disciplinare per i tre consiglieri lombardi, perché la Lega ha bisogno di unità - dichiara Umberto Bossi su Facebook tramite il coordinatore del Comitato Nord Paolo Grimoldi- Negli ultimi giorni abbiamo recuperato molte persone che si erano allontanate dalla nostra Lega, e ci impegneremo nel continuare su questa strada”.

Il post Facebook di Paolo Grimoldi:

Chi è Federico Lena

Come dicevamo, tra di loro c'è anche il consigliere regionale Lena. Federico Lena nasce a Soresina il 31 marzo 1958, diplomato in elettronica a Cremona lavora come libero professionista e poi come dirigente nel campo dell'informatica. Poi debutta in politica, dal 2006 al 2009 è assessore a Soresina con le deleghe alla sicurezza, ai servizi informatici e al commercio.

La sua scalata è partita proprio dal paese natale. Dal 2009 al 2012 è vicepresidente della Provincia di Cremona, questa volta si occupa anche di turismo. Al consiglio regionale viene eletto per la prima volta nel 2013 e lavora in Commissione Agricoltura e Sanità. Verrà poi rieletto alle elezioni del 2018.