"Cremona città formidabile": l'assessore Guidesi suona la carica

Commercio e sviluppo al centro dell'appuntamento.

Incontro proficuo con l'assessore

Confronto costruttivo e proficuo quello che si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 15 luglio tra l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi e i componenti della cabina di regia del Distretto urbano del commercio di Cremona, i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei proprietari immobiliari.

All'incontro, presente Gian Domenico Auricchio, commissario straordinario della Camera di Commercio, sono intervenuti il sindaco Gianluca Galimberti e l'assessore al Commercio Barbara Manfredini in rappresentanza dell'amministrazione comunale che ha promosso il momento di riflessione.

Focus sulle attività del Distretto

Un'occasione che da un lato ha permesso innanzitutto di fare un focus su tutte le attività del Distretto Urbano del Commercio di Cremona e, dall'altro, di passare in rassegna iniziative e opportunità a livello regionale in campo economico.

L’assessore Guidesi ha infatti accennato ai progetti in atto per i Distretti urbani del commercio e le altre opportunità di finanziamento attraverso bandi che la Regione sta sviluppando in questi mesi.

Collaborazione con la Regione

Il territorio di Cremona e il Duc in particolare, in questi anni hanno collaborato con la Regione per sviluppare progetti di rigenerazione urbana e del commercio locale attraverso specifici bandi, ma anche attraverso risorse proprie o in collaborazione con le associazioni di categoria e la Camera di Commercio.

Grazie a tali progetti è stato possibile dare un sostegno a molte imprese del commercio e dell’artigianato, nonché ai servizi locali, oltre ad organizzare iniziative ed eventi di promozione del nostro territorio e dei brand locali, così da permettere una positiva ricaduta su tutto l’indotto del Duc.

Nel frattempo il DUC sta collaborando con vari partner ed istituzioni per costruire una nuova proposta di sviluppo che permetta alle imprese esistente di ripartire e svilupparsi, nonché offrire opportunità a soggetti che avanzano nuove proposte.

"Cremona città straordinaria"

Dal canto suo l'assessore Guidesi ha tra l'altro rimarcato che Cremona è attrattiva, straordinaria, ha già un valore in sé, e grazie alla liuteria, alla musica e al settore agroalimentare ha un elevato potenziale. Occorre lavorare insieme per promuovere sempre meglio e proporre un’offerta sempre più integrata, ad esempio con CremonaFiere.

Città per i giovani e che offre lavoro

Ha dichiarato il Sindaco Gianluca Galimberti: “Lo sviluppo del commercio è sostenuto anche dalla visione complessiva di sviluppo della città. Abbiamo investito molto e ancora investiamo su una città per giovani e per famiglie giovani e su una città che offre lavoro. Il Centro di innovazione agro zootecnico alimentare, il CRIT, i tanti progetti con le Università e le imprese, con offerte di studio e di lavoro, ma anche il costituendo Polo logistico sono solo alcuni esempi di una città che, innanzitutto con l’impegno di tanti suoi imprenditori, mette al centro il lavoro e l’attenzione ai giovani. Lavoro e occupazione, nuovi servizi, interi comparti della città con progetti di rigenerazione per attrarre famiglie: Cremona sta crescendo ed è accogliente nei confronti di nuovi cittadini. Tutto questo aiuta il commercio, le sue imprese e le categorie economiche che sempre ringraziamo per il grande lavoro che stanno facendo”.