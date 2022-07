Tornano i temporali (anche forti) in Lombardia: è allerta meteo gialla

Tornano i temporali (anche forti) in Lombardia: la Protezione Civile lancia l'allerta meteo gialla.

Temporali in Lombardia

Nel corso del pomeriggio di oggi 28 luglio 2022 sono attese nuove precipitazioni diffuse sui settori alpini, prealpini e Appennino, anche a carattere temporalesco di moderata intensità. A partire dalle ore tardo pomeridiane la perturbazione interesserà anche la fascia di pianura, prima dalla parte occidentale in estensione, tra tardo pomeriggio e sera, a buona parte della fascia di alta pianura e pedemontana, in concomitanza con una intensificazione delle precipitazioni a carattere temporalesco, da moderate diffuse a sparse forti.

Domani venerdì 29 luglio 2022 nel corso della notte previste ulteriori precipitazioni sui settori di alta pianura e fascia pedemontana anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della mattinata. Dal pomeriggio un nuovo aumento dell'instabilità determinerà precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori alpini e prealpini, per poi coinvolgere nelle ore centrali in maniera diffusa anche la parte centro occidentale della pianura e Appennino. In serata le precipitazioni interesseranno anche la parte orientale della pianura mentre i settori alpini e prealpini, già a partire dalle ore tardo pomeridiane vedranno i fenomeni in progressiva attenuazione fino a parziale esaurimento.

Di moderata/forte intensità

Gli eventi temporaleschi saranno globalmente diffusi di moderata intensità, da localmente a sparsi anche di forte intensità. Nella seconda parte della giornata rinforzi di vento con particolare riferimento alla bassa pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane in concomitanza con gli eventi temporaleschi più intensi.

Per questo la sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo di tipo giallo. Sarà rivalutata nel corso della mattinata di domani l'evoluzione dei fenomeni per l'aggiornamento del documento di allerta da parte del Centro Funzionale.