In arrivo una nuova perturbazione: dal sole ai possibili rovesci e temporali

Cambia il tempo in Lombardia, in arrivo una nuova perturbazione che porterà rovesci e temporali a partire già dal tardo pomeriggio/serata di oggi, domenica 11 giugno 2023.

In arrivo una nuova perturbazione

Per la giornata di domenica e l'inizio della prossima in Lombardia persistono condizioni a tratti instabili, associate ad un flusso umido nei bassi strati dai quadranti orientali o settentrionali, che favorirà precipitazioni prevalentemente concentrate su Appennino e settori alpini e prealpini. Lunedì persistono condizioni a tratti perturbate, con aumento della copertura nuvolosa e piogge che potranno coinvolgere anche parte della pianura centro occidentale, in attenuazione ed esaurimento dalla seconda parte della giornata di martedì.

Le previsioni

Domenica 11 giungo 2023

Stato del cielo: Nel corso della mattina progressivo aumento della nuvolosità fino a irregolarmente nuvoloso nella seconda parte della giornata. Precipitazioni: al mattino rovesci sui rilievi centro orientali in estensione anche a ovest nel pomeriggio, in intensificazione tra tardo pomeriggio e sera anche a carattere di rovescio e temporale sui settori prealpini, pedemontani e di alta pianura centro occidentale. Temperature: minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in lieve rialzo sulla bassa pianura, altrove stazionarie. In pianura minime tra 15 e 18°C, massime tra 24 e 28°C. Zero termico: intorno a 3900 metri. Venti: in pianura temporanei rinforzi dal tardo pomeriggio da nord, in montagna deboli variabili.

Lunedì 12 giugno 2023

Stato del cielo: da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte dal tardo pomeriggio. Precipitazioni: nella notte da deboli a tratti moderate anche a carattere di rovescio o temporale sui settori prealpini e pedemontani centro occidentali, persistenti da sparse a diffuse sebbene in attenuazione tra mattino e pomeriggio a coinvolgere anche parte della pianura; in serata possibile nuova intensificazione dei fenomeni sui settori occidentali. Temperature: minime e massime stazionarie. In pianura minime attorno a 16°C, massime a circa 26°C. Zero termico: a circa 3800 metri. Venti: in pianura in rinforzo a tratti moderati orientali, in montagna deboli da nord.

Martedì 13 giugno 2023

Stato del cielo: ovunque da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con nubi più compatte in montagna. Precipitazioni: diffuse nella notte sui settori centro occidentali, nel pomeriggio in attenuazione ma persistenti sui rilievi. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo. Zero termico: a circa 3600 metri. Venti: in pianura moderati orientali, in montagna deboli da sud.

Mercoledì 14 e giovedì 15 giugno 2023: Cielo da poco al più irregolarmente nuvoloso. Precipitazioni deboli possibili in montagna, assenti o poco probabili in pianura. Minime stazionarie, massime in lieve rialzo. Ventilazione debole dai quadranti orientali in pianura, a tratti in rinforzo da nord sui rilievi alpini.