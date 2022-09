In arrivo un primo assaggio d'autunno: precipitazioni diffuse e calo termico

Per la restante parte della giornata di oggi, venerdì 23 settembre 2022, un promontorio anticiclonico porterà condizioni di generale stabilità. Non sono attese precipitazioni significative. Dalla serata poi velature in progressivo aumento.

Per il fine settimana poi passaggio a condizioni instabili associate ad una saccatura la cui parte più attiva in approfondimento sulla Francia favorirà un flusso umido sudoccidentale in quota sul nord Italia, con associate precipitazioni diffuse e temperature massime in sensibile calo in particolare nella giornata di sabato.

Per inizio della prossima settimana possibile ancora residua instabilità con deboli piogge più probabili sui rilievi, massime in rialzo in pianura.

Maltempo in Lombardia

Per la giornata di domani 24 settembre 2022, il transito da Ovest di una perturbazione atlantica, determinerà una fase di maltempo su tutta la Lombardia. Nella prima parte del giorno sono attese precipitazioni diffuse, da deboli a moderate, che interesseranno i settori occidentali della regione e le zone montuose.

Dal pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche ad Est del territorio dove insisteranno fino in nottata, in particolare sulla bassa pianura orientale. Si attende una graduale attenuazione delle precipitazioni sulla parte centro-occidentale. Le precipitazioni solo localmente potranno assumere carattere di rovescio, risultando al più forti solo per brevi fasi, tuttavia la probabilità di temporali risulta molto bassa ovunque. Seppur i maggiori accumuli sono attesi sull’Appenino pavese e sulla bassa pianura orientale, le precipitazioni interesseranno anche la pianura occidentale la fascia prealpina. La fase più intensa è attesa tra le 09 e le 21 per l’Appennino e tra le 12 e le 24 sulla bassa pianura orientale. Sono inoltre attesi venti deboli o al più moderati, dai quadranti orientali in pianura e meridionali in montagna.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica 25 settembre 2022: Stato del cielo: fino al primo pomeriggio nuvoloso ovunque per nubi a media e bassa quota, quindi graduali schiarite in pianura fino a poco nuvoloso, in montagna addensamenti persistenti. Precipitazioni: nella notte da deboli a moderate sulla pianura orientale, in mattinata possibili deboli piovaschi sparsi in pianura e in esaurimento nelle ore pomeridiane, in montagna deboli diffusi tra mattino e pomeriggio, in esaurimento in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime attorno a 13°C, massime a circa 19°C. Zero termico: attorno a 2600 metri. Venti: in pianura deboli occidentali, deboli meridionali in montagna.

Lunedì 26 settembre 2022: Stato del cielo: nella notte e al mattino irregolarmente nuvoloso per nubi basse, in dissolvimento nel pomeriggio e più marcatamente sulla fascia di pianura fino a poco nuvoloso, quindi tra tardo pomeriggio e sera nuovo aumento della nuvolosità a partire da ovest. Precipitazioni: assenti o al più deboli isolati rovesci sui rilievi al mattino, nella seconda parte della giornata possibili deboli sulla pianura occidentale. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. Zero termico: circa a 2600 metri. Venti: in pianura deboli variabili, in montagna deboli prevalentemente occidentali.

Martedì 27 settembre 2022: in pianura cielo da poco a irregolarmente nuvoloso, nuvoloso in montagna. Precipitazioni deboli più probabili in montagna martedì, assenti o poco probabili mercoledì. In pianura minime in lieve calo, massime stazionarie. Martedì venti in deciso rinforzo da ovest nord-ovest a tutte le quote, in attenuazione mercoledì.