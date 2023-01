Allerta meteo gialla per neve sul Cremonese

In arrivo in Lombardia un impulso perturbato da Est in transito tra il mattino e il primo pomeriggio di domani lunedì 23 gennaio 2023, con residua instabilità fino a sera solo sulle Prealpi e sui rilievi orientali al confine con il Trentino. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di tipo giallo per neve, prevista in particolar modo sui settori meridionali della regione.

Allerta meteo gialla per neve

Prime precipitazioni molto deboli nella notte, in relativa intensificazione nel corso della mattinata, in attenuazione e parziale esaurimento nel primo pomeriggio salvo residui sui rilievi orientali e fascia prealpina. Limite delle nevicate a quote di pianura in particolare sui settori meridionali al confine con l'Emilia Romagna, a 300-600 sui rilievi orientali, a 500-800 metri altrove.

Accumuli di neve al suolo al di sotto dei 600 metri: 5-10 cm in Oltrepò Pavese a tutte le quote, 0-5 cm molto irregolari sulla bassa pianura (a causa della possibile alternanza tra neve e pioggia mista a neve), 1-5 cm oltre i 400 metri sui rilievi orientali e sulle Prealpi Centrali.

Il bollettino meteo della Protezione Civile: