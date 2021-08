Intesa tra Consorzio Casalasco e fondo QuattroR: opportunità per intera filiera del pomodoro italiano

Una grande opportunità di crescita e valorizzazione della filiera del pomodoro Made in Italy. Così Coldiretti Lombardia e Coldiretti Cremona commentano l’importante accordo di investimento con protagonista il Consorzio Casalasco del Pomodoro che, con circa 550 aziende agricole conferenti e tre stabilimenti produttivi tra Lombardia ed Emilia Romagna, è il leader italiano nella coltivazione, lavorazione e distribuzione del pomodoro da industria.

Grazie a un investimento di 100 milioni di euro a sostegno del piano di sviluppo del Casalasco – precisa la Coldiretti Lombardia – l’intesa siglata con QuattroR, fondo di private equity indipendente, è strategica per lo sviluppo dell’intero comparto del pomodoro, il condimento più acquistato dagli italiani e prodotto simbolo della dieta mediterranea molto apprezzato anche all’estero. Un accordo – continua la Coldiretti Lombardia – che porta valore all’economia e al lavoro, puntando sul giusto riconoscimento del lavoro degli agricoltori e sulla centralità del territorio.

“Un’operazione che mira a far ricoprire alla filiera made in Italy del pomodoro un ruolo importante anche a livello internazionale - afferma Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia – grazie a una partnership che mette a disposizione risorse importanti, in un’ottica di qualità e sicurezza della produzione, innovazione e garanzia dell’origine”.